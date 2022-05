Ukrajince besplatno uče jezik: 'Hvala Hrvatima na pomoći'

Rat u Ukrajini još traje i ljudi su prisiljeni napustiti svoje domove, svoje automobile, posao prijatelja i preseliti se u druge zemlje. Od početka rata u Hrvatsku je stiglo više od 11.000 Ukrajinaca koji žele ostati u Hrvatskoj, naučiti jezik, pronaći prijatelje i raditi. Pričali smo s organizatorima humanitarnog projekta koji je uspio napraviti tečajeve engleskog i hrvatskog jezika za Ukrajince.

Pogledajte video

Sve je besplatno

Andrii Matiukha odlučio je napraviti centar za pomoć ukrajinskim migrantima i dati svoj prostor u hotelu Sheraton kako bi se Ukrajinci lakše osjećali kao kod kuće u stranoj zemlji i lakše se prilagodili novim životnim uvjetima.

Ovaj prostor je u potpunosti funkcionalan na dobrotvornoj osnovi, tečajevi su besplatni.

- Kao društveno aktivna tvrtka osnovana u Ukrajini, nismo mogli ostati po strani i ne pomoći ukrajinskim izbjeglicama. Pomagali smo Ukrajini i Ukrajincima na različite načine, ali sada imamo sjajnu ideju za centar, jer smo imali dobar prostor u centru Zagreba koju nismo mogli ne iskoristiti i rado smo ga ustupili za volontiranje, kaže Andrii.

Predsjednik tvrtke i osnivač dobrotvornog fonda uložio je mnogo truda da se ova ideja provede u što kraćem roku. Osigurao je prostor, tehničku opremu i, što je najvažnije, svoju podršku za stvaranje mjesta koje bi moglo pružiti ne samo proučavanje hrvatskog i engleskog, već i ujediniti Ukrajince za izlaske, psihološku podršku, šetnje, možda traženje posla i pomoć s dokumentima.

- Osnova svakog normalnog života u drugoj zemlji je poznavanje lokalnog jezika. Barem na osnovnoj razini. Pozvali smo učitelje koji su izrazili želju da rade na dobrotvornoj osnovi. Jako nam je drago što su se odazvali i nisu ostali po strani, rekao je.

Za realizaciju ideje trebalo je manje od tjedan dana, a za to vrijeme uspjeli su pronaći prostore, učitelje, učenike, nastavne materijale, stolice i sve ostalo što je potrebno za učenje stranih jezika.

– Zapravo, ne mogu reći da je bilo jako teško organizirati, trebalo nam je pet-šest dana da to provedemo. Ukrajinci moraju naučiti lokalni jezik, barem na minimalnoj razini, kao i engleski koji je must have u svijetu. U budućnosti se jako nadamo da će to pomoći

Ukrajincima ne samo na osnovnoj razini, već i olakšati njihove pokušaje pronalaska posla, povećati njihovu konkurentnost, rekao je predsjednik tvrtke. Na nastavu dolaze i djeca s roditeljima, zato se planira napraviti mali dječji prostor za njih, jer djeca imaju puno energije, ne mogu mirno sjediti pa da im ne bude dosadno čekati roditelje, mogli bi se tu opustiti i igrati.

– Osim učenja jezika, želimo napraviti dječji prostor, druge tečajeve, sate s psihologom, humanitarnu pomoć, koji bi bili besplatni. Proširivat ćemo asortiman naših usluga ovisno o potrebama učenika. Želimo stvoriti ugodan krug komunikacije za Ukrajince, kako bi se ovdje osjećali mirnije, podijelili svoja iskustva i znanja, završava Andrii Matiukha.

Najave o otvaranju tečajeva organizatori su objavljivali na raznim forumima, što se vrlo brzo pročulo među Ukrajincima koji su sada u Zagrebu. Očekuje se da će centar do kraja mjeseca pohađati najmanje stotinjak studenata. Vadym i Marianna Kovenia rade na organizacijskim pitanjima dobrotvornog fonda.

Iz Ukrajine su otišli 24. veljače s kćeri u 6 ujutro čim je sve počelo. Obitelj se uopće nije planirala nikamo seliti, mislili su da će se za par dana vratiti u Kijev. No, u Hrvatskoj su već dva mjeseca i aktivno pomažu svojim sugrađanima. Podržali su ovaj projekt jer su shvatili koliko je potrebno znanje jezika, barem na osnovnoj razini u novoj zemlji za Ukrajince.

– To je pitanje koje se nije moglo riješavati u roku od mjesec dana, jer je bio hitan zahtjev. Zato je sve to vrlo brzo. Već prvog dana shvatili smo da ima toliko velik broj ljudi koji nismo ni očekivali. Neki nisu imali ni dovoljno mjesta u dvorani. Procijenjeno je da će doći 20-ak ljudi, ali bilo ih je 60-ak, kaže Marianna.

Vadym ima puno ideja za volontiranje. Čim je došao u Hrvatsku, počeo je posjećivati mnoge tečajeve, gdje je upoznao nove ljude, ljude koji su bili spremni pomoći. Proučavao je što Ukrajinci sada trebaju.

Tako je shvatio kako im je potrebno poznavanje hrvatskog, komunikacija s drugim ljudima koji su se našli u istim uvjetima.

- Kad se Ukrajinci ovdje sretnu, osjećaju se slobodnije, ovdje su među svojima. Psihički im je lakše. Tek se održava treći sat, ali već postoji i jedna grupa od deset djevojaka koje se dogovore naći na kavi prije ili poslije nastave, što nam se jako sviđa. Mi ne samo pružamo priliku za učenje jezika, već pružamo i moralnu podršku. Možda će to Ukrajincima u budućnosti dati priliku za samoostvarenje, traženje posla ili hobije, jer nitko ne zna kada će rat završiti i koliko će oni ostati ovdje, kaže Vadym.

Bez osnovnog znanja hrvatskog i engleskog, Ukrajinci teško mogu ostati ovdje, otići u dućan ili kupiti barem karte za transport. Organizatori projekta su to vidjeli na svom iskustvu i zato su došli na ideju da otvore tečajeve. Prema riječima organizatora, ljudi koji su pobjegli od rata došli su ovdje u Hrvatsku i imaju veliku želju pronaći posao.

Neki su imali svoj biznis u Ukrajini, mnogi od njih imali su dobre poslove. Svi su vrlo ideološki i nedostaje im komunikacija jedni s drugima. Ukrajinci su za to jako zainteresirani i ako su organizatori isprva planirali jednu grupu, sada razmišljaju o tri. Uostalom, postoje ljudi koji već imaju neka osnovna znanja o jednom ili drugom jeziku, a netko je na samom početku učenja.

- Kada se počnete iz temelja baviti projektom, tada tijekom njegove provedbe shvatite zahtjev i počnete se usmjeravati u pravom smjeru. Odmah počinjete tražiti opcije koje se mogu stvoriti, što pomoći i ponuditi, dodaje Marianna.

Učitelji su se našli zahvaljujući aktivnosti samih Hrvata, kojima su organizatori projekta jako zahvalni, jer su Ukrajincima uvijek velika podrška i pomoć.

- Zaista ima jako dobrih ljudi koji su nam htjeli pomoći. Ukrajinci su toliko dobro prihvaćeni od Hrvata da im se želim puno zahvaliti. Razgovarao sam s mnogim mještanima i vidim njihovu ljubaznost i činjenicu da su zaista spremni pomoći, kaže Vadym.

- Iznimno je inspirativno kada nađete takve ljude, učitelje poput naših, koji žive u Hrvatskoj i unatoč tome što imaju glavni posao, svoj život, spremni su priskočiti u pomoć, utrošiti svoje vrijeme i trud i učiniti takve dobare stvari. A kad vidim da u Hrvatskoj ima ljudi koji su spremni pomoći Ukrajincima, ja kao Ukrajinka jednostavno ne mogu proći, kaže Marianna.

Profesorica engleskog Tahereh Brigolin jako voli podučavati Ukrajince i drago joj je što može pomoći.

- Vidim da Ukrajinci imaju potrebu i da svi imaju veliku želju učiti i napredovati. Jako su željni znanja i žele se uključiti u društvo ovdje u Hrvatskoj, pa se trudim pomoći što više mogu, jer oni žele naučiti i engleski i hrvatski. Oni su vrlo srdačni ljudi i jako su dobrovoljni, govori Tahereh.

- Ljudi koji su se pridružili doista žele postati dio zajednice ovdje u Hrvatskoj. To mi je zadovoljstvo i što im više pomažem, to se više usavršavam. To iskustvo mi je neprocjenjivo, zaključuje ona.

Velik interes i suosjećanje iskazala je i profesorica hrvatskog jezika Doris Herceg.

S velikim zadovoljstvom pomaže Ukrajincima u učenju hrvatskog jezika, budući da je studentica ukrajinistike na Filozofskom fakultetu.

– Meni je jako drago biti s njima. Nisam očekivala toliko puno ljudi i čak mi je malo teško držati predavanja, zato što neki su od prije tu, svako ima različitu razinu znanja, ali je jako zanimljivo. Nekima nije ništa jasno, nekima je sve jasno. Ali stvarno je jako lijepo s njima, jako su zabavni. Toliko mi je stalo, ja sam htjela ići u Ukrajinu sada na razmjenu. Meni je Ukrajina smjer u životu. Nisam htjela nikada studirati, ali onda sam našla ukrajinski jezik i odlučila sam da je to moj put, govori Doris koje će sigurno doći u Ukrajinu nakon završetka rata. I sami učenici kažu da su jako zainteresirani za učenje hrvatskog, jer imaju jako dobru profesoricu.

Ukrajinski kao i hrvatski su slavenski jezici, pa ih to čini sličnima i pomaže u učenju.

