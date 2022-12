Ukrajinci po prvi put slave Božić 25. prosinca, Moskva bijesni...

Pravoslavna crkva Ukrajine po prvi puta dopustila je svojim zajednicama da Božić slave 25. prosinca, iako su Ukrajinci oduvijek slavili Božić 7. siječnja, kao i ostali pravoslavci. Zbog ove odluke nastao je novi sukob s Rusijom.

Naime, Pravoslavna crkva Ukrajine (PCU) 2018. se odvojila od Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC), za koju se smatra da je usko povezana s Moskvom. Stoga je odluka PCU-a da dopusti pomicanje obilježavanja Božića na 25. prosinca za one koji to žele već razbjesnila ruski orijentiranu UPC, koja je ostala vjerna Moskvi do izbijanja rata. UPC je proglasila nezavisnost u svibnju iako je i dalje pod nadzorom države. Ta crkva Božić slavi 7. siječnja.

Arhiepiskop Jevstratij Zorija za Politico je rekao da je promjena započela 2017., kad je 25. prosinca u Ukrajini postao državni praznik, te da se sve više vjernika odmiče od tradicionalnog julijanskog kalendara koji slijedi Ruska pravoslavna crkva.

Prema njegovim riječima, prije invazije više od trećine Ukrajinaca željelo je prijeći na gregorijanski kalendar, pa je PCU odlučila dopustiti svojih 7000 episkopija da održe vjersku službu 25. prosinca. Sinoda Pravoslavne crkve Ukrajine je u listopadu donijela odluku da poglavari lokalnih crkava mogu zajedno sa svojim vjernicima izabrati datum proslave Božića, rekavši da je to odlučeno nakon višegodišnjih rasprava, ali i da je to posljedica ratnih okolnosti.

Ruska pravoslavna crkva koja tvrdi da ima vlast nad pravoslavljem u Ukrajini, kao i neke druge pravoslavne crkve, i dalje koriste stari, julijanski kalendar. Božić je po tom kalendaru 7. siječnja, 13 dana kasnije nego po gregorijanskom kalendaru koji koristi većina crkvenih i sekularnih skupina.

No, Ukrajina nije prva pravoslavna zemlja koja je odlučila prijeći na gregorijanski kalendar. Božić se danas obilježava u Grčkoj, Rumunjskoj, ali i na Cipru.

