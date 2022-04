Ukrajinci su raketirali novu rusku bazu na Zmijskom otoku

Radnici ukrajinskih željeznica uspjeli su pobjeći i nisu ozlijeđeni u novom raketnom napadu na most preko estuarija Bilgorod - Dnistrovski. Ne znamo kakva je šteta, ondje ćemo moći ići kad prestanu sve zračne uzbune, rekao je u srijedu direktor ukrajinskih željeznica Oleksandr Kamišin.

Isti most, zapadno od grada Odese, ruska mornarica raketirala je i tijekom utorka, no nisu ga uspjeli srušiti. Prema ukrajinskim izvorima, to je samo jedan od pokušaja stavljanja Odese pod okruženje i priprema za mogući desant. Podsjetimo, napad na taj grad više je puta odgađan zbog brojnih mina pod vodom, ali i na plažama. Rusima je strateški važan jer predstavlja veliko uporište Ukrajinaca i njihovu najveću luku na Crnome moru. Prema posljednjim planovima, žele zauzeti svu ukrajinsku obalu sve do Moldavije, odnosno njihove odmetnute pokrajine Pridnjestrovlja.

Ukrajinci su objavili kako su u protuofenzivi napali zauzeti Zmijski otok. Zapovjedništvo južnih oružanih snaga potvrdilo je da su uništeni zapovjedna postaja i proturaketni sustav, koji su Rusi postavili na otok nakon okupacije, piše Daily Mail. Pokrenut je i veliki prosvjed u Hersonu, gdje su Rusi pucali na okupljene ljude. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zbog svega upozorava europske zemlje da su one sljedeća meta Moskve.

- Krajnji cilj ruskog vodstva nije samo zauzeti teritorij Ukrajine, nego raskomadati cijelu središnju i istočnu Europu te zadati globalni udarac demokraciji - rekao je Zelenski. Dodao je kako se Rusi bore protiv demokracije, a invazija na Ukrajinu je samo početak toga.

