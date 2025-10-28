Obavijesti

News

Komentari 0
RAT U UKRAJINI

Ukrajinci ubili sina ruskog generala. Terete ga za ratne zločine u Hersonu iz 2023.

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinci ubili sina ruskog generala. Terete ga za ratne zločine u Hersonu iz 2023.
Foto: Telegram

Vasilij Marzojev služio je kao zapovjednik izviđačkog voda u 108. zračno-desantnom puku 7. desantno-jurišne divizije ruske vojske. Prema službenim navodima, “poginuo je tijekom izvršavanja borbene zadaće” na jugu Ukrajine.

Uprava za vojnu obavještajnu službu Ukrajine (DIU) objavila je videozapis na Telegramu koji prikazuje likvidaciju ruskog vojnog časnika Vasilija Marzojeva u okrugu Vasilivka u Zaporiškoj oblasti. On je bio sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, koji je bio umiješan u ratne zločine nad civilima u Hersonu.

Pokretanje videa...

Ubijen sin ruskog generala 00:42
Ubijen sin ruskog generala | Video: Telegram

Tijekom zračne izviđačke misije na zaporiškom pravcu 15. listopada, borci iz združenog odreda bespilotnih letjelica Odjela za aktivne mjere Glavne uprave obavještajne službe (DIU) otkrili su položaj operatera dronova ruskih okupacijskih snaga u blizini sela Plavni u okrugu Vasilivka.

 - Koristeći koordinate dobivene obavještajnim putem, uspješno je isporučena vođena zračna bomba radi eliminacije ruskog osoblja. U trenutku udara, položaj je zauzimao ruski poručnik Vasilij Marzojev, zapovjednik voda 108. zračno-desantnog puka 7. desantno-jurišne divizije ruske vojske - navela je ukrajinska služba u priopćenju.

TRUMP TVRDI: 'Putin bi trebao okončati rat u Ukrajini, a ne testirati rakete'
'Putin bi trebao okončati rat u Ukrajini, a ne testirati rakete'

DIU je naveo da je eliminirani časnik bio sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, zapovjednika 18. združene armije Južnog vojnog okruga Rusije, koji je bio umiješan u ratne zločine počinjene protiv civila u Hersonu.

Foto: Rusko ministarstvo obrane

Vasilij Marzojev služio je kao zapovjednik izviđačkog voda u 108. zračno-desantnom puku 7. desantno-jurišne divizije ruske vojske.

Prema službenim navodima, “poginuo je tijekom izvršavanja borbene zadaće” na jugu Ukrajine. Ruski mediji i Telegram kanali izvijestili su da je mlađi Marzojev sudjelovao u borbenim operacijama u Ukrajini dulje vrijeme prije svoje smrti.

Ratni zločini

Prema podacima Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), protiv Arkadija Marzojeva, zapovjednika 18. združene armije Rusije, podignute su dvije optužnice u odsutnosti.

Prva se odnosi na njegovu ulogu u invaziji i okupaciji Hersonske oblasti početkom 2022. godine. Druga se tiče granatiranja civilnih područja u Hersonu 3. svibnja 2023., pri čemu je poginulo 24 ljudi, a 15 ih je ozlijeđeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17
TIJEKOM NOĆI

Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17

Ukrajina je dronovima napala Moskvu drugu noć zaredom, priopćili u utorak su rusko ministarstvo obrane i moskovski gradonačelnik
'Putin bi trebao okončati rat u Ukrajini, a ne testirati rakete'
TRUMP TVRDI:

'Putin bi trebao okončati rat u Ukrajini, a ne testirati rakete'

"Trebao bi okončati rat - rat koji je trebao trajati tjedan dana, a sada je u svojoj četvrtoj godini. To bi trebao učiniti, umjesto testiranja raketa", rekao je
Velik napad dronovima na Moskvu, odjekivale eksplozije. Napad i u Brjansku, ima mrtvih
ZATVORILI ZRAČNE LUKE

Velik napad dronovima na Moskvu, odjekivale eksplozije. Napad i u Brjansku, ima mrtvih

Ukrajinski dron udario je u minibus u Brjanskoj oblasti, usmrtio vozača i ozlijedio pet osoba, rekao je u ponedjeljak guverner jugozapadne ruske regije koja graniči s Ukrajinom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025