Ukrajinci ubili sina ruskog generala. Terete ga za ratne zločine u Hersonu iz 2023.

Uprava za vojnu obavještajnu službu Ukrajine (DIU) objavila je videozapis na Telegramu koji prikazuje likvidaciju ruskog vojnog časnika Vasilija Marzojeva u okrugu Vasilivka u Zaporiškoj oblasti. On je bio sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, koji je bio umiješan u ratne zločine nad civilima u Hersonu.

Pokretanje videa... 00:42 Ubijen sin ruskog generala | Video: Telegram

Tijekom zračne izviđačke misije na zaporiškom pravcu 15. listopada, borci iz združenog odreda bespilotnih letjelica Odjela za aktivne mjere Glavne uprave obavještajne službe (DIU) otkrili su položaj operatera dronova ruskih okupacijskih snaga u blizini sela Plavni u okrugu Vasilivka.

- Koristeći koordinate dobivene obavještajnim putem, uspješno je isporučena vođena zračna bomba radi eliminacije ruskog osoblja. U trenutku udara, položaj je zauzimao ruski poručnik Vasilij Marzojev, zapovjednik voda 108. zračno-desantnog puka 7. desantno-jurišne divizije ruske vojske - navela je ukrajinska služba u priopćenju.

DIU je naveo da je eliminirani časnik bio sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, zapovjednika 18. združene armije Južnog vojnog okruga Rusije, koji je bio umiješan u ratne zločine počinjene protiv civila u Hersonu.

Foto: Rusko ministarstvo obrane

Vasilij Marzojev služio je kao zapovjednik izviđačkog voda u 108. zračno-desantnom puku 7. desantno-jurišne divizije ruske vojske.

Prema službenim navodima, “poginuo je tijekom izvršavanja borbene zadaće” na jugu Ukrajine. Ruski mediji i Telegram kanali izvijestili su da je mlađi Marzojev sudjelovao u borbenim operacijama u Ukrajini dulje vrijeme prije svoje smrti.

Ratni zločini

Prema podacima Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), protiv Arkadija Marzojeva, zapovjednika 18. združene armije Rusije, podignute su dvije optužnice u odsutnosti.

Prva se odnosi na njegovu ulogu u invaziji i okupaciji Hersonske oblasti početkom 2022. godine. Druga se tiče granatiranja civilnih područja u Hersonu 3. svibnja 2023., pri čemu je poginulo 24 ljudi, a 15 ih je ozlijeđeno.