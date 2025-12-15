Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Rusi u problemu. Stotinjak vojnika u okruženju: Ne mogu im pomoći, pukle su veze

Foto: Russian Defence Ministry

Na temelju ranih procjena naše obavještajne službe, do kraja prošlog tjedna na radijskim vezama spominjalo se 40 aktivnih pozivnih znakova. Obično jedan radio koriste troje do četvero ljudi. Tako dolazimo do procjene od između 100 i 200 ljudi. Prema našoj procjeni, broj je bliži 100, rekao je potpukovnik Trehubov

Potpukovnik Viktor Trehubov, načelnik komunikacija Združenih snaga Ukrajine, rekao je da se između 100 i 200 ruskih vojnika nalazi u okruženju u Kupjansku, piše Ukrajinska pravda.

Russian service members hold flags in front of a hospital in Kupiansk
Foto: Russian Defence Ministry

Trehubov je rekao da rusko vojno vodstvo trenutačno ne može pomoći opkoljenim snagama jer su sve veze s njima prekinute, osim tzv. „zračnog mosta”.

 - To znači da se, kako bi se bilo što dostavilo, o pojačanjima se više ni ne može govoriti, opskrba mora ispuštati s pomoću dronova. Dronovi imaju ograničenu nosivost, ne mogu letjeti posvuda, a kada nešto padne iz drona, Ukrajinci također mogu vidjeti gdje je to palo i tko dotrči po to. To stvara dodatni faktor opasnosti. Trenutačno je to vrlo nezavidna situacija za Ruse u Kupjansku - dodao je Trehubov.

Kupjansk

Volodimir Zelenski je 12. prosinca posjetio vojsku blizu grada , gdje je snimio video uz napola uništeni ulazni znak grada. Ranije istog dana izviješteno je da su ukrajinske obrambene snage provele uspješan protuudar u blizini grada Kupjanska te opkolile rusku skupinu u gradu.

Ukraine's President Zelenskiy appears in the frontline town of Kupiansk
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser

429. zasebna pukovnija besposadnih sustava „Achilles” uništila je cijev koju su Rusi koristili za ubacivanje ljudstva u Kupjansk.

Posljednjih tjedana čelnik Kremlja Vladimir Putin i načelnik Glavnog stožera ruske vojske Valerij Gerasimov više su puta tvrdili da je Kupjansk u potpunosti zauzet te da je „opkoljeno 15 ukrajinskih bojni”.

