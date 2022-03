Nalazim se u podrumu dvokatnice, dvadeset kilometara od Kijeva. Sa mnom je moja mama, sinovi od 9 i 12 godina, bivši muž i moj očuh koji je na dužnosti i za kojeg strahujemo svaki dan. Imamo hrane, ali je užasno hladno, započinje prestravljena Irina Jul (38), Ukrajinka koja ne želi pobjeći iz svoje zemlje jer vjeruje da će pobijediti.

- Klinci su mirni, ali prestravljeni. Očuh nas čuva, svakodnevno se izmjenjuje s ostalima. Bojim se za njega - dodaje.

POGLEDAJTE VIDEO: Jezive ulice Kijeva

Najgori dan bio im je s noći na nedjelju, kad su u gradiću Vasiljkivu jugozapadno od Kijeva Rusi bombardirali rafineriju.

- Vidjeli smo eksploziju spremnika goriva. Prvi dan bilo je nemoguće disati, no imali smo sreće što je vjetar otpuhao dim u drugom smjeru. Puno prijatelja je pobjeglo van zemlje, a dosta poznanika prima izbjeglice u kijevskim atomskim skloništima - kaže nam Jul, dodajući kako je od nekoliko poznanika čula strašne priče.

Pucaju na aute s djecom?

- Nekoliko mojih poznanika ispričalo mi je strašne stvari. Neki njihovi prijatelji s obiteljima su željeli napustiti grad prema granici, ali su Rusi pucali na njihove aute. Unutra su bila i djeca - priča nam ova Ukrajinka, zbog čega se boji otići iz grada.

- Zato ne želimo otići jer je jako opasno. To smo trebali napraviti u prva tri dana, sad je prekasno i već smo postali taoci ove cijele situacije. Na željezničkom kolodvoru ljude šalju vlakom prema granici, no mi smo predaleko od kolodvora, a i jučer je dio uništene rakete pao na tom mjestu. Došlo je do eksplozije, iako su na vijestima rekli da će vlakovi nastaviti voziti - dodaje.

U videu koji nam je poslala vidi se prednji dio autobusa koji je pretrpio brojne pucnjeve. Video je snimio Irinin prijatelj vozeći se kroz Kijev. Na kraju se može vidjeti i uništena ruska vojna oprema.

Uvjerena je u pobjedu Ukrajine

- Puno benzinskih pumpi su bez goriva, manji dio njih još radi. Dućani su prazni, u nekima još ima namirnica, no ljudi čekaju u dugačkim kolonama - opisuje nam apokaliptične prizore ova žena.

Premda se boji krenuti prema granici, kaže kako će svejedno s obitelji ostati u Ukrajini.

- Ostajem u Ukrajini jer vjerujem da ćemo pobijediti. Branimo naš dom i našu slobodu. Ukrajinci ne misle živjeti pod Putinovim režimom. Ljudi su ovdje jako ujedinjeni, svi pomažemo jedni drugima. Imamo puno volontera i pravog predsjednika, ljudi su uz njega - zaključuje Irina, koja putem svojeg Instagrama redovito objavljuje pravo stanje stvari u Ukrajini.