Ruske vojne snage ubile su pedijatricu koja je pokušala doći do tijela svog 14-godišnjeg nećaka koji je poginuo nakon granatiranja, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova na Twitteru.

Arsen (14) je izgubio život zbog ozljeda prouzročenih šrapnelom. Hitna služba zbog konstantnog raketiranja nije mogla pristupiti tom području i izvući njegovo tijelo iz ruševina.

Njegova teta Marina Kalabina vozila je natrag do Kijeva kada su Rusi napali njezin automobil te je poginula na licu mjesta.

Članovi obitelji sada ne mogu doći ni do tijela Arsena ni do tijela njegove tete jer je to područje pod ruskom kontrolom.