Ukrajinska političarka: Putin je lani mislio da će za godinu dana biti na paradi u Kijevu. Aha...

Joe Biden iznenada je posjetio Kijev i podržao Ukrajinu dok su Kijevom odjekivale sirene za zračnu uzbunu.

Sve je u tajnosti bilo dogovoreno za dolazak američkog predsjednika do te mjere da su lažirali njegov raspored i izmislili ručak sa suprugom. Biden je već otišao iz Ukrajine, a njegov dolazak za N1 je komentirala ukrajinska političarka Kira Rudik.

- Bila sam iznenađena što je došao, kao i svi Ukrajinci. Možete zamisliti koliko je posla trebalo biti obavljeno da bi on stigao ovdje. Izuzetno smo sretni i zahvalni na njegovm posjetu. Danas je točno devet godina od prve ruske invazije na Ukrajinu. Ljudi su poginuli na Majdanu kad su prosvjedovali protiv Janukoviča i režima. Mi dane borbe protiv Rusa brojimo od ovog dana, to je simblolički vrlo važno. Putin je lani mislio da će za godinu biti na paradi u Kijevu, a pogledajte… Mi smo hrabri, znamo da se borimo na pravu stvar i imamo najsnažnije saveznike - rekla je Rudik i dodala:

Foto: Instagram/Fani

- Današnji je posjet znak toga da će nas SAD podupirati koliko god bude potrebno i to se nije promijenilo. Znamo da je za svaki narod teško nastaviti s podrškom, zato nastavljamo s naporima u smislu zapljene ruske imovine. 500 tisuća milijardi dolara koje se nalaze na Zapadu, novac srednjšnje ruske banke, taj novac treba biti iskorišten za obranu Ukrajine. Kažem da bismo trebali iskorsiti ruski novac da vidimo koliko će potrajati ovaj rat. Veliki Putinovi napadi su bili na neke obljetnice, tri, šest mjeseci, Božić, Novu godinu, Dan ukrajinske vojske… Očekujemo napad kako bi on pokazao Rusima da njegova vojska nešto može učiniti. Znate, nisu imali nikakvog uspjeha na bojnom polju još od listopada i on sad samo može pokrenuti nove terorističke napade na Ukrajinu nadajući se da će usaditi strah na nas. Naravno da smo zabrinuti, naravno da ćemo tih dana biti u skloništima kako bismo se pobrinuli da ostanemo živi. Ne mogu reći da se ne bojimo, zato konstantno tražimo nove avione, kako bismo mogli zatvoriti svoje nebo, kako nam Putinovi teroristički napadi ne bi naudili - dodaje.

