Nema dvojbe da je Ukrajina u tragičnoj situaciji. Međunarodno pravo pruža joj legitimnu osnovu za izvedbu oružane oslobodilačke akcije u Donbasu. S druge strane, jasno je da bi takva akcija izazvala vojni odgovor ruske strane i, po svemu sudeći, dugotrajni i iscrpljujući rat na tom području. Isto tako je jasno da neki ukrajinski politički saveznici – među kojima je Njemačka najvažnija – ne žele taj rat. Nijemci, kao što je poznato, ne žele Ukrajini pružiti ni izravnu vojnu pomoć u oružju. Štoviše, onemogućuju Estoniji da to učini. Svojedobno je Njemačka Finskoj prodala oružje sovjetske proizvodnje koje se nalazilo na teritoriju DDR-a. Finska je to oružje preprodala Estoniji. No, prema ugovoru, bez suglasnosti Njemačke i Finske Estonija to oružje ne može preprodati ili isporučiti trećoj strani. Estonija bi oružje predala Ukrajini, ali zasad nema suglasnost ni Finske ni Njemačke. Vjerojatno je da suglasnost Njemačke uopće neće dobiti.