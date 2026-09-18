U kolovozu je uništeno ili izbačeno iz stroja više neprijateljskih kopnenih drona nego u bilo kojem drugom mjesecu, poručuju iz Kijeva
Ukrajinski dronovi pogodili 3000 ruskih robota na bojištu
Od početka godine, postrojbe besposadnih sustava Obrambenih snaga Ukrajine pogodile su više od 3000 ruskih besposadnih kopnenih vozila (UGV).
Ove se brojke temelje na podacima iz borbenog sustava DELTA.
Robot dogs fight in Ukraine war— Brian McDonald B (@iamBrianBJ) August 11, 2024
The Ukrainian Army is using more and more United robot dogs in their battles against the Russian Army in the Donetsk area. They have special camouflage uniforms to blend in.
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- Svaki izbačeni iz stroja neprijateljski kopneni dron narušava logistiku neprijatelja, smanjuje njegove izviđačke i jurišne sposobnosti te ga prisiljava da gubitak robotskih platformi nadoknađuje dodatnim resursima i ljudstvom - poručili su iz ministarstva obrane.
U kolovozu je uništeno ili izbačeno iz stroja više neprijateljskih kopnenih drona nego u bilo kojem drugom mjesecu, preko 500. Sveukupno, prikaz pogođenih ruskih besposadnih kopnenih vozila po mjesecima od početka godine izgleda ovako:
Siječanj: 460
Veljača: 293
Ožujak: 215
Travanj: 223
Svibanj: 323
Lipanj: 370
Srpanj: 456
Kolovoz: 511
- Tijekom prve polovice rujna ukrajinski su branitelji pomoću bespilotnih letjelica (UAV) također pogodili gotovo 200 ruskih besposadnih kopnenih vozila - dodali su.
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