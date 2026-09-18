Ukrajinski dronovi pogodili 3000 ruskih robota na bojištu

Od početka godine, postrojbe besposadnih sustava Obrambenih snaga Ukrajine pogodile su više od 3000 ruskih besposadnih kopnenih vozila (UGV).

Ove se brojke temelje na podacima iz borbenog sustava DELTA.

Robot dogs fight in Ukraine war



The Ukrainian Army is using more and more United robot dogs in their battles against the Russian Army in the Donetsk area. They have special camouflage uniforms to blend in.

pic.twitter.com/6FiLJijrCX — Brian McDonald B (@iamBrianBJ) August 11, 2024

- Svaki izbačeni iz stroja neprijateljski kopneni dron narušava logistiku neprijatelja, smanjuje njegove izviđačke i jurišne sposobnosti te ga prisiljava da gubitak robotskih platformi nadoknađuje dodatnim resursima i ljudstvom - poručili su iz ministarstva obrane.

U kolovozu je uništeno ili izbačeno iz stroja više neprijateljskih kopnenih drona nego u bilo kojem drugom mjesecu, preko 500. Sveukupno, prikaz pogođenih ruskih besposadnih kopnenih vozila po mjesecima od početka godine izgleda ovako:

Siječanj: 460

Veljača: 293

Ožujak: 215

Travanj: 223

Svibanj: 323

Lipanj: 370

Srpanj: 456

Kolovoz: 511

- Tijekom prve polovice rujna ukrajinski su branitelji pomoću bespilotnih letjelica (UAV) također pogodili gotovo 200 ruskih besposadnih kopnenih vozila - dodali su.