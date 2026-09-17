Poljska diže uzbunu: 'Rusi spremaju napade na nas'

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da obavještajne procjene ukazuju na mogućnost ruskih hibridnih napada dronovima i projektilima na zemlje koje podupiru Ukrajinu. Kaže da bi posebno opasni mogli biti nadolazeći mjeseci. Tusk je u četvrtak pred poljskim parlamentom rekao da najnovije obavještajne procjene smatra "vrlo dosljednima i uvjerljivima". Prema njegovim riječima, one ukazuju na mogućnost ruskih provokacija protiv država na istočnom krilu NATO-a, među kojima je i Poljska, prenosi The Guardian.

Posebno je izdvojio kasnu jesen i zimu kao razdoblje u kojem bi, prema njegovoj procjeni, moglo doći do novih incidenata.

- Postoji stvaran rizik da bi dronovi ili druge vrste projektila mogli biti lansirani na teritorij jedne ili više zemalja NATO-a na istočnom krilu - rekao je Tusk.

Prema njegovim riječima, Moskva bi takve incidente mogla pokušati prikazati kao nesreće kako bi izbjegla izravnu odgovornost i istodobno testirala spremnost NATO-a na zajednički odgovor.

Tusk: Cilj bi mogao biti oslabiti NATO

Poljski premijer smatra da bi Rusija eventualne incidente mogla koristiti za stvaranje dojma da NATO nije sposoban reagirati jedinstveno.

Tusk je upozorio da bi takav scenarij mogao biti usmjeren na slabljenje povjerenja u članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na cijeli Savez.

Istodobno je naglasio da trenutačno nema pokazatelja da Rusija priprema invaziju na Poljsku.

- Poljska će morati proći vrlo ozbiljan test - rekao je Tusk, dodajući da njegova zemlja mora biti spremna na provokacije i incidente kakve dosad nije doživjela.

Pozvao je političke stranke i javnost da u pitanjima sigurnosti granica i poljskog zračnog prostora nastupaju jedinstveno.

Poljska već pojačala pripravnost

Tuskove izjave dolaze nakon niza incidenata na istočnom krilu NATO-a. Posljednjih dana zabilježeni su incidenti povezani s dronovima i narušavanjem zračnog prostora u regiji. NATO-ovi zrakoplovi u utorak su, primjerice, oborili dron iznad Litve nakon što je ušao u njezin zračni prostor, dok je Poljska pronašla ostatke drona za koji se sumnja da je ruskog podrijetla.

Poljska je u četvrtak ponovno podigla svoje vojne zrakoplove nakon ruskih napada na zapadnu Ukrajinu u blizini poljske granice. Poljska vojska objavila je da nije zabilježeno narušavanje njezina zračnog prostora, dok su zračne luke u Rzeszówu i Lublinu privremeno bile zatvorene.

Tusk je već ranije upozoravao da bi nadolazeći tjedni i mjeseci mogli donijeti intenzivnije ruske aktivnosti.

'Moramo biti spremni zajedno sa saveznicima'

Poljski premijer poručio je da odgovor na eventualne incidente ne može biti samo pitanje Poljske, već cijelog NATO-a.

- Moramo položiti ovaj test – svi mi, i političari i nacija u cjelini - rekao je Tusk.

Dodao je da bi Poljska u slučaju ugrožavanja njezine sigurnosti trebala djelovati zajedno sa saveznicima.

Tusk u govoru nije naveo koje su točno obavještajne službe izradile procjene na koje se poziva. Njegove tvrdnje dolaze u vrijeme šire zabrinutosti zapadnih zemalja zbog mogućih ruskih hibridnih aktivnosti. Slična upozorenja o mogućim provokacijama na istočnom krilu NATO-a već su ranije objavili pojedini europski sigurnosni izvori.