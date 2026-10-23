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ZELENSKI POTVRDIO

Ukrajinski, ruski i američki pregovarači sastat će se u studenom u Abu Dabiju

Piše HINA,
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Ukrajinski, ruski i američki pregovarači sastat će se u studenom u Abu Dabiju
Foto: Henry Nicholls
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij najavio je da će se pregovarači iz Ukrajine, Rusije i SAD-a sastati u Abu Dabiju s ciljem postizanja mirovnog sporazuma, koji uključuje sigurnosna jamstva i financijsku pomoć za ukrajinsku vojsku.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da su se mirovni pregovarači iz Ukrajine, Rusije i SAD-a složili sastati na tehničkoj razini u prvoj polovici studenog u Abu Dabiju, dodavši da se nada da će uslijediti i sastanak čelnika tih zemalja. Zelenski je rekao da je u petak razgovarao s američkim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom nakon njihova sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ranije ovaj tjedan. Istaknuo je da bilo kakav mirovni sporazum zahtijeva sigurnosna jamstva za Ukrajinu i desetogodišnje financiranje ukrajinske vojske.

"Plan je sastati se u prvoj polovici studenog, što je ranije moguće, naravno", rekao je Zelenski Institutu Hudson video vezom. Dodao je da puno toga ovisi o Rusiji, podsjetivši da se sličan sastanak predviđen za ovaj mjesec nije realizirao.

Zelenski je naglasio važnost kontinuiranih diplomatskih nastojanja da bi se dogovorilo primirje i kraj rata koji je sada u petoj godini, dodavši da bi Europa također trebala biti uključena u pregovore.

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Ukrajinski predsjednik rekao je da je ključno da iza tehničkih rasprava uslijede sastanci čelnika zemalja.

Zelenski je istaknuo da ukrajinska vojska i dalje ima problema s pristupom komunikacijskim sustavima Starlink, unatoč američkim jamstvima da su uklonjena ograničenja brzine.

"Ograničenja brzine na Starlink i Starshield su i dalje tu, a brzina nije vraćena na prethodnu razinu", izjavio je, opovrgnuvši izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da su usluge potpuno obnovljene.

Ukrajina također čeka na pošiljku protuzračnih presretača koji su prethodno dogovoreni, rekao je Zelenski, ukazujući na teškoće s kojima se Kijev suočava uslijed gotovo svakodnevnih masovnih ruskih napada dronovima i projektilima.

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