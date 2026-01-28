Obavijesti

News

Komentari 1
traže teritorijalne ustupke

Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom i riješiti neka pitanja...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom i riješiti neka pitanja...
Foto: Petros Karadjias

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uvjet za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske regije

Admiral

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je izravno pregovarati o osjetljivim pitanjima s čelnikom Kremlja Vladimirom Putinom kao dio napora za okončanje rata s Rusijom, prema riječima ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe.

Najosjetljivija pitanja u potrazi za mirovnim rješenjem tek trebaju biti riješena, rekao je Sibiha u intervjuu za ukrajinski portal Jewropejska Pravda. To uključuje teritorijalna pitanja i nuklearnu elektranu Zaporižje koju je okupirala Rusija.

Zelenski je spreman sastati se s Putinom kako bi riješio ta pitanja, rekao je Sibiha.

MIROVNI SPORAZUM Financial Times: 'Ukrajina će dobiti američka sigurnosna jamstva ako prepusti Donbas'
Financial Times: 'Ukrajina će dobiti američka sigurnosna jamstva ako prepusti Donbas'

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uvjet za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske regije.

Elektranu Zaporižje, najveću nuklearnu elektranu u Europi, okupiraju ruske trupe od ožujka 2022., nedugo nakon početka rata.

RUSI DOLAZE Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine
Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine

Zelenski je u prošlosti više puta pozivao na sastanak s ruskim predsjednikom, no Moskva nije iskazivala spremnost na sastanak dva čelnika.

Tijekom vikenda, pregovarači iz Ukrajine i Rusije prvi put nakon nekoliko mjeseci održali su izravne razgovore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz posredovanje Sjedinjenih Država. Razgovori bi se trebali nastaviti u nedjelju u Abu Dhabiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bangladešanima obećali posao. Završili na prvoj crti u Ukrajini
PREVARILI IH

Bangladešanima obećali posao. Završili na prvoj crti u Ukrajini

Nakon dolaska u Moskvu, sa skupinom sunarodnjaka rekli su im da potpišu ruske dokumente za koje se ispostavilo da su vojni ugovori
Harkiv ostao bez struje nakon ruskog bombardiranja, u Odesi 23 ranjenih u napadu dronova
BEZ MILOSTI

Harkiv ostao bez struje nakon ruskog bombardiranja, u Odesi 23 ranjenih u napadu dronova

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je u utorak da su ruske trupe lansirale 165 dronova, od čega su 135 neutralizirale jedinice protuzračne obrane
Financial Times: 'Ukrajina će dobiti američka sigurnosna jamstva ako prepusti Donbas'
MIROVNI SPORAZUM

Financial Times: 'Ukrajina će dobiti američka sigurnosna jamstva ako prepusti Donbas'

Ukrajina je sve nesigurnija hoće li se Washington obvezati na sigurnosna jamstva, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik za Financial Times, rekavši da se SAD "zaustavi svaki put kada su sigurnosna jamstva spremna za potpisivanje".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026