Ukrajinski umjetnik izradio je sat Putinu za rođendan, a danas je izbjeglica: 'Ne zaslužuje ga'

Poznati ukrajinski umjetnik Mikhail Reva, koji je sa suprugom Tatianom, majkom i punicom bježeći od rata našao sigurno utočište kod obitelji Poldrugovac u Rapcu, za 50. rođendan ruskog predsjednika Putina izradio je neobični sat.

Ura je Putinu tada predana u ime Ukrajine, no danas s odmakom kaže da ga ruski predsjednik nikako nije zaslužio. U sat koji je izradio utkao je, osim brojnih sati rada i dio duše, a radio ga je punih šest mjeseci.

- Prema molbi administracije predsjednika Ukrajine, u više sam navrata izrađivao darove za razne poznate osobe iz kulturnog života i iz političkih krugova. To su uglavnom bili radovi sa ciljem uspostavljanja boljih odnosa sa raznim osobama ili zemljama sa Ukrajinom - ispričao je Reva. Putinov preklopni sat izradio je od pozlaćenog srebra, a ima zvjezdano nebo s ugraviranom misli Immanuela Kanta: "Dvije su stvari koje uzdižu našu dušu, a to je zvjezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama".

- Kao i u svim svojim radovima, u taj rad dao sam sebe, dio svoje duše. Sat je unikatan. Vrijeme je izmijenilo moje mišljenje o Putinu i mogu reći da nije dostojan moga rada - kazao je umjetnik. Dodao je da ga ne može više zvati čovjekom, koji je rekao ono što je rekao i Kant.

- On je postao dio zla cijelog svijeta. Nisam ga osobno upoznao, ali u to vrijeme su mi prenijeli da je bio duboko dirnut poklonom. Kad su ga jednom u intervjuu pitali sto drži na svom stolu, odgovorio je da ima Atlas zvjezdanog neba. I to je bilo upravo ono što sam zamislio u svom radu, vrijeme koje brzo prolazi,kratkoća vremena i beskonačnost svemira - odao je ukrajinski umjetnik pokazujući nam fotografiju unikatnog sata. Kaže da poznaje osobe koji su se s njem družile kao što je bivši ministar kulture Rusije, glavni urednik žurnala "Ogonok" iz Moskve i dr.

Napuštanje domovine i bijeg za Hrvatsku njegovoj obitelji nije bio nimalo lagan.

- Sa suprugom Tatianom i mamama Valentinom i Irinom stigli smo u Rabac 11. ožujka iz Odese. Od tamo smo krenuli tjedan dana ranije. Putovali smo kroz Moldaviju, Rumunjsku i Srbiju te smo prešli više od 2000 kilometara. Vozio nas je prijatelj, vozač koji se poslije vratio u Moldaviju. Putem smo se morali često zaustavljati da bi mami i punici bilo lakše podnijeti put - ispričao je Reva.

Sa sobom su, osim dokumenata i potrebnih lijekova, ponijeli vrlo malo odjeće i obiteljski album s fotografijama. Kćer Masha zamolila ih je da uzmu i spravu za vađenje koštica višnje, što je ostavština djeda koji je spravu izradio baki koja je kuhala kompot.

- To je obiteljska uspomena koja je sad na sigurnom - s tugom je kazao umjetnik. Samo dva dana nakon dolaska u Istru proslavio je svoj 62.rođendan. U Istri je mir i tišina koju prekida tek šum mora i fijuk vjetra, pa mu je obzirom na rat u domovini, bombe i pucnjave, sve ovo neobično. Mikhail je i vrsni arhitekt te kipar čija djela krase brojne lokacije u Odesi i šire.

- Radio sam puno skulptura koje krase gradove Ukrajine, fontane, zgrade. Bavim se književnom grafikom, uređivanjem knjiga, slikarstvom ali i izradom manjih skulptura. Po dolasku u Rabac počeo sam raditi na svojoj autobiografiji i slikama za buduću izložbu - odao je na kraju Dodao je da nastavlja sa svojim dobrotvornim fondom Reva Foundation, koji u ovom trenutku šalje prikupljena sredstva za nabavku medicinskih sredstava za Odesu i Ukrajinu.

