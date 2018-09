Ukrali im nekoliko tisuća kuna: 'Ne puštajte nepoznate u kuću'

Nakon otkrića još jedne prevare starijih ljudi, iz splitske policije apelirali su na sugrađane kako izbjeći ovakve situacije.

Tijekom srpnja u Kaštel Lukšiću nepoznata žena nazvala je na kućni telefon koji koristi 81-godišnjakinja i predstavila se kao djelatnica Zavoda za mirovinsko osiguranje i rekla joj da radi podizanja zaostatka mirovine mora doći na Zavod. Kada je starica izašla, u kući je ostala sama 77-godišnjakinja kojoj su na vrata došle dvije žene i iskoristili njeno lošije zdravstveno stanje te iz prostorije kuće otuđili nekoliko tisuća kuna.

No to bandi nije bilo dovoljno. U srijedu je na isti broj telefona nazvao muškarac koji se predstavio kao policijski službenik i rekao da je otuđeni novac pronađen te da će policija doći do njih radi uzimanja otisaka i vraćanja pronađenog novca. Ubrzo potom na vrata kuće došla su dva muškarca koja su se lažno predstavila kao policijski službenici i iz kuće otuđili još nekoliko tisuća kuna.

- Počinitelji najčešće telefonski kontaktiraju oštećene, uglavnom ljude starije životne dobi, neupućene, predstavljajući se kao policijski službenici, službenici banke ili drugih institucija. Čest je i slučaj da počinitelji, lažno se predstavljajući, dovode žrtve u zabludu nudeći im pomoć i medicinske usluge ili se predstavljaju kao policijski službenici u civilu, poštari, službenici osiguravajućih društava djelatnici raznih zavoda i slično. Počinitelji su ljudi autoritativnog nastupa, pričljive i naizgled empatične, a posebno uporne i uvjerljive u nagovaranju sugovornika. Žrtve, u najboljoj vjeri, pristaju na suradnju, puštaju nepoznate ljude u kuću te postaju žrtve prijevare - navodi policija.

Preporuke istražitelja policije u ovakvim slučajevima su:

- ne otvarajte vrata i ne puštajte nepoznate ljude u svoje domove, a da se prethodno ne uvjerite o kome je riječ,

- ako se predstave kao službene osobe, tražite na uvid službenu iskaznicu koju su službene osobe dužne imati i dati vam na uvid. Ako sumnjate, telefonski provjerite u instituciji iz koje navode da dolaze,

- zapišite registracijsku oznaku vozila, ako su ga nepoznate osobe koristile te njegovu boju, marku i druge karakteristične detalje,

- zapamtite izgled, boju kose i očiju, visinu, stas i karakteristične znakove ( ožiljke, tetovaže, madeže i slično),

Posumnjate li u nekoga, posebno ako je riječ o počinjenju kaznenog djela, odmah obavijestite policiju na broj 192 ili se obratite najbližoj policijskoj postaji.