Britanska policija pozvala je sve očevice da pomognu nakon što je u Engleskoj ukraden "najveći zec na svijetu", koji je kao takav evidentiran u Guinnessovoj knjizi rekorda, a njegova vlasnica nudi izdašnu nagradu za informaciju ili za povrat svojeg ljubimca.

Policija je objavila da je Darius, više puta nagrađivani kontinentalni zec, dugačak 129 centimetara nestao u noći na nedjelju iz ograđenog prostora smještenog u vrtu kuće svojih vlasnika u Stoultonu u britanskome Worcestershireu.

Dariusova vlasnica Annette Edwards je na Twitteru za povrat svojeg ljubimca poštenom nalazniku obećala nagradu u iznosu od 1000 funta, dodavši da je 11 godina stara životinja prestara za razmnožavanje.

"Svaka je životinja jedinka koja se ne može zamijeniti", rekla je Edwards, 68-godišnja bivša Playboyeva zečica za Daily Telegraph.

Edwards je rekla i da zbog svojih godina Darius ima poseban režim prehrane bez kojega bi mogao i uginuti.

U travnju 2010. Darius je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduži zec na svijetu.

Edwards je kao bivša Playboyeva zečica na naslovnice tabloida dospjela prije desetak godina kad je platila 10.000 dolara za razne estetske zahvate kako bi što je moguće više nalikovala animiranom liku Jessici Rabbit.

Annete na svojega ljubimca godišnje potroši oko 5000 funta jer on u godinu dana pojede oko 2000 mrkvi i 700 jabuka, no Darius za hranu uglavnom 'zarađuje' sam jer Edwards njegova pojavljivanja u tv-emisijama naplaćuje i do 500 funti po nastupu.