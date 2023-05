'Ukrali su nam Isusa! Nadam se da će nam ga vratiti. Kamere su sve snimile, znamo tko je lopov'

Bio je u kafiću neko vrijeme, a onda je otišao. Poslije smo vidjeli istog muškarca po noći na autobusnoj stanici koja se nalazi tik do raspela. Otišao je do njega i skinuo Isusa te se dao u bijeg. Ostala sam šokirana! Kad sam izašla na ulicu, njega više nije bilo, govori nam mještanka Lukavca kraj Velike Gorice, gdje je nepoznati muškarac ukrao drvenog Isusa u noći na srijedu.

- Zamislite vi što treba biti čovjeku u glavi da takvo nešto učini. Pa gdje ćeš na Isusa?! Od svih ljudi i stvari, njemu je baš Isus trebao. A da stvar bude gora, ostavio mu je ruke. Naime, nije mogao dosegnuti do gore, pa je povukao samo tijelo. O moj Bože - govori nam druga mještana dok se križa u šoku.

Zbog svega je reagirala policija.

- Između 16. i 17. svibnja u Tratinskoj ulici u Lukavcu nepoznati je počinitelj otuđio vjerski predmet. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura - objavili su iz policije, koja je jučer pregledala i snimke nadzornih kamera na kojima se vidi počinitelj. Do pisanja ovog teksta policija nije mogla do muškarca, a župnik župe Majke Božje Fatimske iz Lukavca, Josip Žagar, rekao nam je da poznaje počinitelja.

- Rastužilo me sve ovo. Nije dobro kad se uništava tuđa imovina, nevezano je li riječ o sakralnom objektu ili nečem drugome. Žalosti me sve to. To je jedno starinsko umjetničko djelo koje je nekoć stajalo na mjestu tornja crkve, a onda smo ga premjestili u drvenu kapelicu ispred društvenog doma. Poznajem muškarca. Nažalost, ima nekih problema i siguran sam da to nije učinio iz mržnje - rekao nam je Žagar, koji se nada da će im vratiti Isusa.

- To je staro umjetničko djelo, napravljeno od lipovine. Nadamo se da ćemo ga nakon policijske istrage dobiti natrag kako bismo ga pokušali obnoviti te postaviti na isto mjesto. Postaviti novo za sada nije rješenje. Nadamo se da će sve završiti dobro - dodao je župnik.

Mještani dijele slično mišljenje i nadaju se da će im Isusa na kraju vratiti.

- Isusu je mjesto ovdje i nadamo se da će se ovamo i vratiti. Naše mjesto ne pamti ovakav slučaj, a nadam se da se više nećemo u medijima pojavljivati po lošem. Ovdje nas ima raznih religija i nacija te nikad nismo imali nikakve probleme zbog toga. Živimo skladan život i nadam se da ćemo tako nastaviti. Poštuj tuđe da bi poštovao svoje - zaključio je naš sugovornik dok je pio svoju jutarnju kavu.

