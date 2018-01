'Ukrao mi je pusu u liftu, a 4 mjeseca kasnije pale su zaruke'

Drži nas naše prijateljstvo. Mi se volimo i to nam produljuje život. Može biti da, kad nje ne bi bilo, ni mene više ne bi bilo, priznao je Lewis Kovac (90) koji sa svojom odabranicom živi u domu za starije u Gornjoj Bistri.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198363 / ]

Ženu svog života upoznao je početkom 2015. godine. Sjedila je na klupi, u domu Park u Ivanićgradskoj ulici u Zagrebu, gdje je Lewis živio već nekoliko godina, i plakala.

- Plakala sam dan i noć zato što sam u domu, nisam bila spremna na takav život. On mi je prišao i pitao me zašto plačem i rekao: ‘Nemojte plakati, nitko nije vrijedan vaših suza. Hajde, idemo na kapučino’ - prisjetila se Anica Draščić (90).

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ona je živjela na drugom katu, a on na trećem. Lewis je uglavnom dolazio po nju u sobu ili bi se našli u prizemlju kod aparata za kavu. Tako su se počeli družiti svakodnevno, a potom su i cijele dane počeli provoditi skupa. Aničin i Lewisov prvi poljubac pao je već na četvrtom susretu. Lewis joj ga je, kaže Anica, ukrao.

- Išli smo s kave i čekali lift. Bili smo samo nas dvoje, a u liftu mi nije imala kamo pobjeći - kaže ponosno Lewis. A onda se odvažio na još veći korak.

- Za moj imendan, četiri mjeseca nakon što smo se upoznali, rekao mi je da me voli i da bi želio da se zaručimo. Nisam to očekivala, zatekao me, ali sam rado pristala - govori Anica sa smiješkom.

- Kupio sam joj 12 prekrasnih crvenih ruža, prsten i rekao joj kako se osjećam - iskreno će Lewis.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U domu Park nisu mogli dobiti zajedničku sobu, pa su se odselili u drugi dom, ali nakon pola godine su i njega napustili zbog neadekvatne brige za Lewisa, koji je u kolicima. Potom su se doselili u Gornju Bistru i tamo napokon pronašli istinsku sreću i mir. Danas se rado prisjećaju anegdota koje su doživjeli.

- U domu Park živio je jedan oficir koji je ručao sa mnom za stolom i uvijek je gledao za mnom. Jednog dana Lewis me čekao u prostoriji u kojoj se pije kava, a gospodin oficir je krenuo za mnom. Tad je Lewis viknuo: ‘Ona je moja, ostavi je na miru’ - smije se Anica.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Imala je samo 20 godina kad se udala i sa suprugom je bila u braku 46 godina. Dobili su dvije kćeri, a on je prije 23 godine preminuo. Priznaje da je mislila kako je njezin ljubavni život završen onog dana kad joj je suprug preminuo. To je i građevinar Lewis, koji je 40 godina živio u Australiji, mislio nakon smrti svoje supruge. Ali oboje su se, kažu, prevarili.

- Kćeri mi govore: ‘Mama, vama je tako lijepo, on tebe voli. Razgovarate, družite se, brinete se jedno o drugome’ - tvrdi žena.

I Lewisove kćeri su ih sjajno prihvatile kao i svi ostali u domu za starije.