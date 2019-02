Ukrao mu i spalio taksi: 'Nisam znao na što je sve spreman..'

I.B. (33) iz Škrabutnika, sela udaljenog od središta Požege desetak kilometara na obroncima Požeške gore sjeo je u taksi subotu u Požegi iza 22 sata i zatražio je od taksista Zlatka Mijatovića, vozača Eva taksi službe da ga odveze u Škrabutnik. Kada su stigli u Škrabutnik tražio je od taksiste da ga ponovo vrati u Požegu. Na pola puta do grada u šumi je taksistu naredio da izađe iz vozila, sjeo je i odvezao se u nepoznatom smjeru. Na kraju lutanja po makadamskim cestama iznad Požege stao je i zapalio taksi.

Foto: Franjo Lepan/24sata

'Šef me upozorio, nije mi bilo svejedno'

- U Požegi je sjeo u auto na zadnje sjedište iza mene. Prvo mi je rekao da ga vozim u Jagodnjak, u predgrađu, kada smo tamo stigli tražio me je da ga vozim do Crkvenih Vrhova, na vrhu Požeške Gore, a onda je tražio da ga vozim u Škrabutnik. Šefu sam našom internom vezom javio kuda idem, i on mi je rekao da zna o kakvoj se mušteriji radi i da pripazim, jer on je s njim prije šest mjeseci imao problema, putnik to nije mogao čuti. Nakon toga nije mi bilo svejedno, noć i šuma, makadamska cesta bez prometa, na svašta sam pomislio. Dok smo se vozili pričao mi je kako je bio u zatvoru, da je imao puno problema i da je bio u sukobu sa zakonom, pričao je nepovezano tako da nisam mogao zaključiti da li je pod utjecajem alkohola i nekog drugog opojnog sredstva. U glavi mi je bila samo misao kako da ga dovezem do odredišta i da mi izađe iz taksija pa da i ne plati - ispričao nam je taksist i dodao kako su stali, a putnik je izašao je iz taksija pa sjeo je na prednje sjedalo. Mislio je da želi platiti vožnju, ali rekao mu je da ga vozi nazad u Požegu.

Foto: pozega.eu

'Nisam znao na što je sve spreman ima li što od oružja'

- Na pola puta u sred šume naglo je povukao ručnu kočnicu i istovremeno drugom rukom je okrenuo ključ, ugasio motor i izvadio ključ iz bravice. Naredio mi je da izađem iz taksija. Nisam znao na što je sve spreman ima li što od oružja kod sebe izašao sam u mrklu noć, a on se odvezao. Išao sam nekih stotinjak metara, a onda sam skrenuo u šumu da se sakrijem, u slučaju da me pođe tražiti. Na svu sreću imao sam signal za mobitel i sa službenog mobitela javio sam se šefu. Dao sam mu približnu lokaciju i oni su mi krenuli u pomoć. Kada su me pronašli sjeli smo u drugi taksi i pošli smo tražiti naše vozilo, Prije toga šef je obavijestio policiju. Našeg taksija nigdje nije bilo. Sreća je što je u vozilu ostao moj privatni mobitel pomoću kojeg smo uspjeli locirati gdje se taksi nalazi - ispričao je Zlatko Mijatović, vozač taksija kojemu niti dva dana nakon prepada još nije bilo svejedno zbog događaja od subote navečer.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Konobaru u disku ukrao ključeve

- Moj sin je brzo otkrio gdje se nalazi Zlatkov mobitel i počeli smo ga pomoću GPS-a pratiti, automobil se kretao, svaku novu lokaciju smo javljali policiji. Pokušali smo pronaći ukradeni automobil ali nismo uspjeli. Primijetili smo da trag mobitela ne ide po cesti već izvan nje i išao je prema Požegi, točnije Jagodnjaku. Zaključili smo da ide kroz šumu i nije nam bilo jasno gdje je automobil. Javili smo policiji i oni su ga dočekali u Jagodnjaku. Kada su ga uhitili tražili su ga da ih odvede do automobila, nažalost zatekli su samo izgorjelu olupinu Škode Octavie. Policajcima nije jasno kako je on automobilom stigao na tu lokaciju, što govori da je jako dobro poznavao Požešku Goru. Sve se moglo još prije spriječiti, jer pola sata prije nego je sjeo u naš taksi taj isti muškarac je u jednoj diskoteci u Požegi ukrao ključeve automobila od jednog konobara. Dečki su to primijetili i izašli su vani i spriječili su ga da ukrade automobil. Javili su policiji, a on je pobjegao – rekao je Mario Blažević, vlasnik taksi službe EVA u Požegi.

Taksist i vlasnik taksija ogorčeni su zbog ovog slučaja, jer ovako im se nešto prvi puta dogodilo, nezadovoljni su s radom policije koja ih tretira kao i svakog drugog vozača. Još je jedna zanimljivost u ovom nesvakidašnjem događaju to je da je kradljivac taksija koristio privatni mobitel taksiste da bi snimao selfi fotografije, čak se javljao i na propuštene pozive.