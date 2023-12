'Ukrast će nam Božić!' Marijana Petir brani Vatikanske ugovore, Božić, vjeronauk i svoju karijeru

Godinama se već govorilo o reviziji Vatikanskih ugovora, ritualno se nabacivalo tumačenjima njihove koristi i štete, političke stranke su se držale svojih stavova ili naprosto držale po strani. Bilo je ideoloških ratova, polemika, optužbi, obračuna u Hrvatskom saboru, čak i konstatacija nekih političara da ih je zalaganje za reviziju Ugovora sa Svetom Stolicom stajalo pobjede na izborima.

Ali nitko se još nije sjetio onoga što je palo na pamet Marijani Petir.

Ona je zaključila da će se revizijom Vatikanskih ugovora - ukrasti Božić.

"Prijedlog o reviziji ugovora Svete Stolice i Hrvatske kojeg je podnijela Anka Mrak Taritaš, ima za cilj ukrasti Božić, Crkvu zatvoriti u sakristiju, ukinuti vjeronauk, a vjernicima ukinuti slobodu vjerovanja kao temeljnog ljudskog prava", objavila je saborska zastupnica ovog tjedna na X-u (bivšem Twitteru).

Tko je Grinch?

E sad, sjećamo se da su mediji optuživali Ivu Sanadera da je htio ukrasti Božić kad je 2008. godine htio ukinuti božićne domjenke i božićne poklone u državnim i javnim tvrtkama. A sad Petir optužuje Mrak Taritaš da hoće ukinuti Božić svima, a ne samo njima.

Kako je to uopće moguće učiniti?

I kako se od toga, od te najteže moguće optužbe u povijesti zapadne kršćanske civilizacije, moguće obraniti? Treba li Anka Mrak Taritaš izdati priopćenje i poručiti kako ne namjerava ukinuti Božić? Treba li se obući u Grincha?

Optužba je sumanuta. Toliko sumanuta da je teško povjerovati da ju je izrekao netko tko se naziva teologinjom.

Nije, naravno, Marijana Petir objasnila kako se to revizijom Ugovora sa Svetom Stolicom može ukrasti Božić, jer to i nije bila poanta te njezine poruke. Bila je to jeftina populistička parola namijenjena poslovično ne odviše zahtjevnoj publici.

Slogan za kampanju

Marijana Petir čuva naš Božić od krađe. Božić je siguran u rukama Marijane Petir.

Možda bi ova zastupnica taj slogan trebala staviti na jumbo plakate za parlamentarne, ali i europske izbore koji ovu bivšu eurozastupnicu naviklu na glamur Bruxellesa ipak više zanimaju.

Jasno je da klerikalna i konzervativna desnica, uključujući tu i HDZ, ne diraju već godinama u Vatikanske ugovore kako se ne bi zamjerili Katoličkoj crkvi, a od tih ugovora bježi i liberalna ljevica na čelu sa SDP-om, još otkako su na Iblerovu trgu zaključili da je Zoran Milanović izgubio izbore 2007. godine upravo zbog toga što su spomenuli reviziju ugovora sa Svetom Stolicom, micanje vjeronauka iz škola i tome slično.

Sad je to postala tema za političare iz trećeg ešalona.

Usamljeni glas

Anka Mrak Taritaš nema stranačku mašineriju koja će podržavati njezin prijedlog kojeg konstantno podgrijava čime joj daje na važnosti, bez obzira što se ona poziva na relevantne argumente da je ta revizija potrebna. Ona je usamljeni glas na političkoj sceni koji o tome otvoreno govori.

S druge strane, Marijana Petir nema argumente kojima bi odbila te zahtjeve, već se hvata ridikuloznih porola o "krađi Božića" ili još bolje, "ukidanja vjeronauka", pa čak i "ukidanja slobode vjerovanja kao temeljnog ljudskog prava".

Tko može ozbiljno polemizirati s tako suludim tezama?

Temeljna prava, ali za vjernike

Usput, zanimljivo, Marijana Petir hvata se temeljnih ljudskih prava kad traži slobodu vjerovanja, koje je naravno nemoguće ukinuti, ali ne i onda kad govori o slobodi žene na izbor i na raspolaganje svojim tijelom u vezi pobačaja. Tada čak govori o "uvođenju sterilizacije".

Ali svejedno, Petir će spasiti Božić.

Zapravo, da nema Marijane Petir vjerojatno ne bi ni bilo Božića, ne bi bilo vjeronauka, ne bi bilo Katoličke crkve, a ne bi bilo ni slobode vjerovanja. Kako je ovaj svijet preživljavao bez Petir, dok je ona gradila karijeru u vladi Ivice Račana i u kampanji Stipe Mesića?

Šuplja provokacija

Jasno, ovakva argumentacija (?) Marijane Petir odvlači suštinu rasprave o reviziji Vatikanskih ugovora u sferu ezoterije i provokacije, pa je teško govoriti o meritumu stvari, kad se objašnjava (ili ne objašnjava) ukidanje Božića i vjerovanja.

Do te revizije, naravno, neće doći, ali će zato Petir na tim zahtjevima izbrusiti svoju popularnost kod glasača koji nisu vjerojatno ni svjesni da će im netko Božić iščupati iz ruku, slobodu vjerovanja iz srca, a vjeronauk iz škole. Sve dok im to ova zastupnica nije to rekla.

A zauzvrat, oni bi Petir trebali osigurati novi mandat u hrvatskom ili još bolje, europarlamentu.