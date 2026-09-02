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STRAVIČNO UBOJSTVO U MOSTARU

Uletio u restoran pa bivšu ubio hicem iz pištolj. Monstruma iz Mostara Anisa doveli su na sud

Kalajdžić se na prvom ročištu izjasnio da nije kriv
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Mostar: Nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću za teško ubojstvo Aldine Jahić
Na Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžić se tereti za ubojstvo Aldine Jahić, koje se dogodilo u studenom prošle godine u Mostaru. | Foto: Denis Kapetanovic
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Na Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžić se tereti za ubojstvo Aldine Jahić, koje se dogodilo u studenom prošle godine u Mostaru. | Foto: Denis Kapetanovic
Komentari 1

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