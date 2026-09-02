Uletio u restoran pa bivšu ubio hicem iz pištolj. Monstruma iz Mostara Anisa doveli su na sud

Kalajdžić se na prvom ročištu izjasnio da nije kriv
Na Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžić se tereti za ubojstvo Aldine Jahić, koje se dogodilo u studenom prošle godine u Mostaru.
| Foto: Denis Kapetanovic
Na Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžić se tereti za ubojstvo Aldine Jahić, koje se dogodilo u studenom prošle godine u Mostaru. |
Foto: Denis Kapetanovic
Na Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljeno suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubojstvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžić se tereti za ubojstvo Aldine Jahić, koje se dogodilo u studenom prošle godine u Mostaru.
| Foto: Denis Kapetanovic
Suđenje je počelo u svibnju, kada je pročitana optužnica, a Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Optužnica protiv njega službeno je potvrđena u travnju 2026. godine.
| Foto: Denis Kapetanovic
Tužiteljstvo ga tereti za dugotrajno i sustavno zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvjema ženama. Prema navodima optužnice, od rujna 2024. do siječnja 2025. u više je navrata prijetio smrću bivšoj djevojci N. M.
| Foto: Denis Kapetanovic
Tereti ga se i da je zlostavljao Aldinu Jahić, kojoj je, prema optužnici, prijetio, fizički je napadao i uhodio. U porukama koje joj je slao putem aplikacija navodno je pisao da će ona "biti samo njegova ili ničija", uz tvrdnje da posjeduje vatreno oružje.
| Foto: Denis Kapetanovic
Prema optužnici, Kalajdžić je 16. studenoga 2025. godine oko 18 sati, nakon što je nabavio pištolj koji je neovlašteno držao, dočekao Aldinu Jahić ispred fitness centra na autobusnom kolodvoru u Mostaru.
| Foto: Denis Kapetanovic
Tužiteljstvo tvrdi da ju je tada više puta udario u glavu i prsa. Jahić je, strahujući za život, pobjegla prema obližnjem hotelu i prolaznicima govorila da pozovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem.
| Foto: Denis Kapetanovic
Ušla je u restoran i nazvala policiju, a potom se pokušala sakriti u toaletu. Prema navodima optužnice, Kalajdžić ju je pronašao i tamo.
| Foto: Denis Kapetanovic
Tužiteljstvo tvrdi da je potom iz pištolja pucao u područje njezine sljepoočnice, nanijevši joj smrtonosne ozljede od kojih je preminula na mjestu događaja. Kalajdžić se na samom početku suđenja izjasnio da nije kriv.
| Foto: Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis Kapetanovic