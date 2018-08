Uljanik nema za plaće, duguju i za struju, a radnici strepe...

Brodogradilište Uljanik opet nema novca za plaće. Oko 4500 radnika strepi, mnogi se nadaju da će - kao i zadnji put - u pomoć uskočiti Danko Končar, no svima je jasno da će se problemi nastaviti...

- Novca na računu nema, a 15. kolovoza bio je datum isplate srpanjske plaće radnicima Uljanika. Ako plaće ni sljedećih dana ne bude, sindikati će poduzeti nužne korake. Tad po zakonu treba proći proces mirenja u trajanju pet dana. Ako ni tu ne bude došlo do zajedničkog dogovora, sindikati će odlučiti o pokretanju ili nepokretanju štrajka. Očekujemo isplatu sljedećih nekoliko dana i vjerujemo da uprava daje sve od sebe, ali je evidentno da Uljanik ima problema. Treba što prije krenuti u restrukturiranje, a država i strateški partner trebaju pronaći način kako premostiti taj period do restrukturiranja - rekao je Rajko Kutlača iz SIKD-a.

Stvari su se, inače, zakomplicirale preko noći. Brodogradilište, prema kolektivnom ugovoru, ima obvezu isplate plaće do 15. u mjesecu, a ako na 15. pada neki državni praznik, onda se plaća isplaćuje prvog sljedećeg radnog dana. Uprava je radnicima prije Velike Gospe rekla da će taj element ugovora biti ispoštovan.

- Bezrezervno poštujući socijalni dijalog te otvorenu komunikaciju sa svim sindikatima, radnicima i ukupnom javnosti, s obzirom na to da se obveza isplate plaće do 15. u mjesecu podudara s državnim praznikom, poslodavac je otvoreno i javno najavio mogućnost isplate 16. kolovoza. Plaća kao takva nije upitna ako ne dođe do značajnijih problema - objavila je uprava, ali očito je da je to takvih poteškoća došlo.

Podsjetimo, nakon što je nedavno pozajmicom od 12,6 milijuna eura Uljaniku omogućio premošćivanje problema u financiranju gradnje jaružala za luksemburškog brodara Jan De Nula, strateški patner Uljanika, Danko Končar, po svemu sudeći, ponovno bi mogao pomoći brodogradilištu.

”Kao izabrani strateški partner Uljanika budno pratimo cijelu situaciju. Poštujući interese radnika i države odlučili smo se pridružiti njihovim naporima kako bi prebrodili trenutačnu situaciju te pokušali pomoći hrvatskoj brodogradnji, uključujući Uljanik i 3. maj”, kažu u Končarevoj Kermas energiji d.o.o. Danko Končar je milijarder koji postaje sve značajniji u našoj zemlji. Samo u Hrvatskoj, uz Brodotrogir, povezan je uz još 38 tvrtki. U Južnoj Africi posjeduje rudnike kroma, platine i cinka, a ima i tvornicu koja obrađuje tu sirovinu. “Imam zrakoplov i nekoliko kuća. Nemam puno keša, ali imam ga u raznim poslovima, akcijama i nekretninama”, jednom je rekao za tjednik Express.

Iako je diskretan, zna se da se njegovo bogatstvo broji u milijardama kuna, štoviše procjenjuje se da je “težak” oko dvije milijarde eura. No Uljanik ima probleme koje, i da hoće, sam Končar ne može riješiti. Plaće su samo dio teškoća ovoga brodogradilišta.

Osim što nema novca za plaće radnicima, neslužbeno saznajemo da postoji još i dug za struju Uljanika, i to u iznosu većem od dva milijuna kuna, pa se pitanje samo nameće - hoće li Uljanik ostati i bez struje?

“Iskreno se nadam da Uljanik neće ostati bez struje i da će se određena dugovanja za struju brzo riješiti. Međutim, meni su sad u fokusu plaće radnicima”, dodao je Kutlača.

Odgovore smo potražili i u upravi koja tvrdi da zajedno s resornim ministarstvom i svima uključenim u pripremu restrukturiranja brodogradilišta intenzivno rade na osiguravanju sredstava za plaću.

“Naglašavamo da u petak plaća kasni jedan dan. S obzirom na to da se tijekom rujna očekuju prvi pozitivni efekti početka Programa restrukturiranja, uprave svih društava Grupe o svakom novome momentu pravovremeno će izvještavati sve radnike putem rukovoditelja, sindikate i ukupnu javnost”, kaže uprava.

- Bez angažmana Europske komisije i Vlade nema spasa Uljaniku. Končar može postati strateški partner, ali ne može sam spasiti Uljanik. To sam više puta jasno rekao. Treba sve učiniti za spas Uljanika jer bez njega nema brodogradnje u Hrvatskoj - rekao je nedavno Ivan Jakovčić.

Portal Istarski.hr iz pera Damira Strugara objavio je početkom godine proročanski tekst u kojemu najavljuju silne probleme.

- Situacija je godinama lakirana, povjerljive informacije skrivale su se i nisu iznosile u javnost, a svojom punom knjigom narudžbi brodova uprava Uljanika je mazala i javnost i politiku koja ih je instalirala da vode brodogradilište i proces brodogradnje, o kojem realno, budimo pošteni - pojma nemaju. Ili imaju, ali su izvanserijski netalentirani za tako nešto - napisao je Istarski.hr, pa nastavio: “Onda i ne čudi što je ta i takva uprava bila zaslužna što je Uljanik dobio specijalnu sramotnu nagradu ‘Istriana’ Istarske županije kao najbolje i najuspješnije poduzeće na najljepšem hrvatskom poluotoku”.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

I sve je to tako lijepo išlo i gradilo se poput Potemkinovih sela, a naručivali su se brodovi koji su unaprijed donosili milijunske gubitke. I dok je država u Uljanik godinama pumpala goleme financijske injekcije i subvencije, uprava je za dobro odrađene poslove popunjene knjige narudžbi brodova primala menadžerskim ugovorima visoke zagarantirane bonuse, sve dok džepovi nisu postali prazni i dalje se nije moglo.

Džepovi su sad prazni i dalje se ne može. Prema procjenama, u restrukturiranju Uljanika bez posla bi moglo ostati i do 1500 radnika.