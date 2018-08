Uljanik u blokadi, radnici opet na ulicama: 'Idemo u Zagreb!'

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče...

U iščekivanju svog zarađenog novca radnici Uljanika i u četvrtak su ponovno bili na ulicama izražavajući tako, uz povike i transparente, ogorčenje zbog neisplate plaća, neovisno o tome što je premijer Andrej Plenković s jutrošnje sjednice Vlade poručio kako je pronađeno rješenje za isplatu plaća za srpanj i kolovoz.

Nezadovoljni radnici su u povorci najprije krenuli na glavni gradski trg gdje im se obratio predsjednik Štrajkaškog odbora Đino Šverko te zamjenik pulskog gradonačelnika Robert Cvek. Prekinut zvižducima, koji su bili upućeni gradskoj upravi, Šverko je pozvao radnike da, kako je rekao "ne zvižde onima koji im u ovom trenutku ne mogu pomoći oko plaće".

- Ako ne sjednu sutra plaće, idemo ponovno u Zagreb jer onda je jasno da su nas prevarili, kazao je Šverko dok se Forumom zaorilo "USKOK, USKOK, USKOK", na što je Šverko pozvao institucije da dođu i pročešljaju poslovanje Uljanika. On je radnicima istaknuo kako mu je jasno da među nekima ima nezadovoljstva oko same organizacije prosvjeda, no da je sindikat jedino zakonsko tijelo koje može voditi štrajk. Ta je njegova izjava bila odgovor na traženja brojnog dijela 'uljanikovaca' da akcije dalje preuzme Stožer za obranu Uljanika.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek poručio je u četvrtak radnicima kako se Vladi očito ne žuri jer, kako je rekao, "Pula nije Split ili Zagreb".

- Uljanik je samo prošle godine uplatio 250 milijuna kuna poreza u državnu blagajnu. Odakle ikome pravo da kaže da Uljanik ne treba spašavati, pitao je Cvek.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Inače, do četvrtka u podne mali dioničari odnosno radnici trebali su poslati svoje kandidature i životopise ukoliko se žele uključiti i biti eventualno izabrani u rad budućeg Nadzornog odbora. Na kraju prosvjeda sindikati su pozvali ministra gospodarstva Darka Horvata da dođe u Pulu gdje bi razgovarao s gradskom Upravom, sindikatima, Upravom Uljanika ali i s radnicima.

I današnjem prosvjedu 'uljanikovaca' priključili su se brojni građani pa policija i sindikati procjenjuju da je na ulicama Pule bilo više od tri tisuće ljudi.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Uljanik u blokadi

Odgovarajući na upit Zagrebačke burze, iz Uljanika su priopćili da je račun društva u blokadi od 29. kolovoza 2018.

- U tijeku su pregovori sa društvom ovrhovoditeljem te očekujemo postizanje dogovora o deblokiranju računa tijekom današnjeg dana, kaže se u odgovoru.

Premijer Andrej Plenković u četvrtak se na početku sjednice Vlade osvrnuo na situaciju u Uljaniku, kazavši da je nađen model da se radnicima Uljanik grupe isplate plaće i za srpanj i za kolovoz.

Istaknuo je da je to rješenje dobro, pravično i da je Vlada učinila maksimum u okviru zakonskih mogućnosti.

"Važno je da u sljedećim tjednima svi zajedno vidimo i budućnost predloženog od strane Uprave plana restrukturiranja i jedno strateško promišljanje kako nastaviti s održivom brodogradnjom, koja jako puno znači i za Istarsku županiju, za grad Pulu, za Primorsko-goransku županiju i Rijeku, naravno i za brodogradilišta koja posluju i Splitu i u Trogiru, a tu raspravu ćemo voditi na sjednici Vlade u Puli, koja će se održati 13. rujna", zaključio je Plenković.