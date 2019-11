Ulovila ih kamera: Ruski špijun vrbovao srpskog dužnosnika?

Predsjednica srbijanske vlade Ana Brnabić izjavila je u srijedu da se srbijanska vojno-sigurnosna agencija (VBA) bavi mogućom špijunskom aferom u kojoj ruski špijuni vrbuju srpske agente te da će kasnije tijekom dana imati više informacija o tome jer je predsjednik Aleksandar Vučić zatražio istragu.

"Razgovarala sam s predsjednikom (Aleksandrom) Vučićem, on je dao nalog VBA da slučaj ispita. Još nemamo sve podatke, ukoliko se ispostavi da je sve istina, onda će to biti ozbiljno pitanje i problem za nas", rekla je Brnabić za "Blic", navodeći da očekuje sve informacije tijekom dana.

The first two photos are screenshots from the surveillance video, the latter two - from open-source photographs at Embassy events. pic.twitter.com/iR0WPKpzr3

"Predsjednik je sazvao sastanak u svojstvu vrhovnog zapovjednika Vojske Srbije i izvijestit će nas o rezultatima istrage", navela je Brnabić.

Izjavu srbijanske premijerke "Blic" na svom internet portalu ocjenjuje kao potvrdu navoda u tekstu koji je u današnjem tiskanom izdanju taj list objavio o šijunskoj aferi. U njoj je navodno ruski diplomat i pripadnik vojne-obavještajne službe Georgij Kleban akter snimke na kojoj se vidi kako daje novac visokopozicioniranom dužnosniku Srbije.

The video - which was shot from multiple angles and appears to have been part of a sting or well-prepared surveillance op - does show a person exchanging bags with another person. Indeed, the person in the video is RU deputy military attache Georgiy Kleban.