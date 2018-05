Ulovili ga u pokušaju krađe pa ga rulja prebila i živog zapalila

Uznemirujuće snimke iz meksičkog gradića prikazuju situaciju izmaklu kontroli u kojem je bijesna rulja odlučila uzeti pravdu u svoje ruke. Čovjeka osumnjičenog za pokušaj krađe motocikla bijesni su sumještani skinuli i pretukli te potom ga živog zapalili na gradskom trgu, piše The Sun.

Na snimci se vidi kako skupina bijesnih lokalaca naizmjence udaraju čovjeka. Snimka se prekida i ponovno nastavlja se prizorom zapaljenog čovjeka na trgu, okruženog ljudima, od kojih jedan mobitelom snima događaj. Policajci koji su izašli na teren nisu uspjeli obuzdati pobješnjelu rulju.

Prema izvorima The Suna, prije nego što su ga zapalili, polili su ga benzinom. Vlasti su objavile da je čovjek preminuo od opeklina.

Policijska istraga je u tijeku, no zasad još nije bilo nikakvih uhićenja. Državni tužitelj Fernando Valenzuela za medije ne krivi policijske službenike koji na licu mjesta nisu uspjeli obuzdati pobješnjelu rulju. Umjesto toga, istaknuo je da su 'ekonomski problemi i nezaposlenost' glavni razlozi ovog šokantnog napada.

POGLEDAJTE VIDEO:

WARNING: GRAPHIC! A man is burned alive for ‘trying to steal a motorbike’ in Mexico pic.twitter.com/mFp8AkAr35