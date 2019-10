Blokirali ceste zbog odbjegle misice: Predala se kod Travnika

Sunita Hindić Bošnjaković (21) predala se večeras policiji koja ju dovodi u vezu s ubojstvom mostarskog ugostitelja Nine Ivankovića (55).

Policiji se predala u Turbetu kod Travnika doznaje Dnevni avaz.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policija je u petak rano ujutro dobila dojavu da je netko ubijen u Vili Ivanković, a ubrzo su utvrdili da se radi o Nini Ivankoviću. Krenula je i potraga za Hindić Bošnjaković koja je trajala cijeli dan.

Prvo su blokirali kvart u kojem živi, a kako su sumnjali da je pobjegla prema Sarajevu, blokirali su i pristupne prometnice.

- Dotična je često dolazila u vilu. Koja je bila svrha njezina posjeta, ne znamo, ali smo je gotovo svakodnevno viđali - rekli su mještani Bune za bosanskohercegovačke medije.

Kako piše Dnevni avaz, djevojka je od ranije poznata po nasilničkom ponašanju. Početkom svibnja napala je Hrvata A. P., koji je sve prijavio policiji.

Nakon što su joj policajci zbog tog napada uručili prekršajni nalog, nasrnula je na njih, a i inače je, kako se saznaje, prilično temperamentna. Ako se s nekim posvadi, zna fizički nasrnuti na njega. U policiji je evidentirana i zbog napada na djevojku iz Ljubuškog.

Inače, rođena Travničanka se u srbijanskim medijima hvalila da je trudna i da je otac djeteta srbijanski folk pjevač Stefan Jakovljević te da ju je on navodio na prostituciju. Iako to nije nitko službeno potvrdio, mještani ovog malog hercegovačkog mjesta kažu kako je i do njih došla takva informacija. Za elitnu prostituciju Sunitu su optuživale srbijanske starlete, no ona je sve to negirala i rekla da se radi o ljubomornim ispadima.