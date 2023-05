Ulovili serijskog kradljivca u Zagrebu, partnera mu još traže. Krali što stignu, ispraznili kriptu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje tri krađe i jedne teške krađe, nakon čega su pritvorskom nadzorniku predali 39-godišnjaka, dok tragaju za 24-godišnjakom koji je trenutno nedostupan. Nastavlja se i kriminalističko istraživanje utvrđivanja identiteta trećeosumnjičene osobe, izvijestila je PU zagrebačka.



Sumnja se da se 39-godišnjak 11. ožujka ove godine oko 10 sati kombi vozilom dovezao do kuće u Ulici Žuti breg u Zagrebu, kroz nezaključana balkonska vrata ušao u spavaću sobu te s noćnog ormarića ukrao dva prstena, ogrlicu i narukvicu. Nakon krađe, sumnja se, dio nakita je prodao u obližnjoj zlatarnici. Ostatak nakita je tijekom kriminalističkog istraživanja vraćen oštećenoj.



Također se sumnja da je 39-godišnjak 29. ožujka 2023 godine oko 16.15 sati došao do ograđenog gradilišta u Garčinskoj ulici u Zagrebu, otvorio ogradu i ušao u prostor gradilišta, a potom ukrao pedeset metalnih podupirača, utovario ih u kombia onda preko oglasnika na društvenoj mreži podupirače stavio na prodaju, i prodao ih.

No to nije sve, najzanimljivije tek dolazi - sumnja se da se već 11. travnja u večernjim satima, po prethodnom zajedničkom dogovoru s osumnjičenim 24-godišnjakom i trećom, zasad nepoznatom osobom, kombi vozilom dovezao do vjerskog objekta na Prilazu Svete Marije Anđeoske u Zagrebu. Nakon što su prišli nedovršenoj kripti koja se koristi kao spremište, obili su lokot na ulaznim vratima te otuđili jednu traktorsku, i jednu samohodnu kosilicu. Nakon toga su prišli metalnom kontejneru, prikladnim predmetom provalili vrata, a zatim iz njega otuđili nekoliko stotina metara različitih kabela i žice, dvije torbe sa sportskom opremom, dva kompleta naplataka s pneumaticima te razni sitan alat i pribor, i kombijem se dali u bijeg.



Sumnja se da su u istom sastavu, između 26. i 27. travnja 2023. godine, počinili još jednu krađu. Naime, i tad su se kombi vozilom dovezli do ograđenog prostora poduzeća u Ulici grada Gospića. Nakon što su prošli portirnicu poduzeća, dovezli su se do parkiranog priključnog vozila - prikolice marke „Humer“ na kojoj su se nalazile dvije motorne traktorske kosilice marke „TORO“, prikolicu priključili za svoje vozilo te se s otuđenim udaljili iz kruga poduzeća.



Materijalna šteta pričinjena ovim djelima iznosi oko 38.000 eura.



Najčitaniji članci