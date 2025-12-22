Obavijesti

ništa od dijaloga

Umaški vatrogasci krenuli u štrajk, traže veće plaće

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Umag: Predsjednik Josipovi? posjetio JVP i pogledao prigodnu vježbu | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Vatrogasci neće sudjelovati u aktivnostima kakve su izdavanje odobrenja za loženje na otvorenom prostoru, otvaranja stanova i kuća, osim u slučajevima ugroze života

Zbog dugotrajnog izostanka socijalnog dijaloga sa svojim osnivačima te nemogućnosti postizanja dogovora u vezi Kolektivnog ugovora, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Umag od ponedjeljka ujutro su u štrajku.

 Izvijestio je to voditelj regionalnog ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKID) Luka Puniš, navodeći kako osnivači JVP, gradovi Umag, Novigrad i Buje te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, unatoč opetovanim pozivima Sindikata, uporno odbijaju sjesti za stol s predstavnicima svojih zaposlenika.

 Vatrogasci traže izjednačavanje plaća s plaćama zaposlenika gradskih ustanova.

GORE KUĆE FOTO Sve snage na terenu: Pogledajte kako se vatrogasci bore s požarom u Trogiru
FOTO Sve snage na terenu: Pogledajte kako se vatrogasci bore s požarom u Trogiru

"Vatrogasci su dali više nego dovoljno vremena i prostora za postizanje dogovora. Kako unatoč tome nije došlo ni do kakvih pomaka, prisiljeni smo posegnuti za štrajkom kao posljednjim legitimnim sredstvom borbe za svoja radna i materijalna prava!, istaknuo je Puniš. 

Štrajk se, dodao je, provodi sukladno zakonu, uz osiguranje minimuma procesa rada, te se hitne intervencije i zaštita života i imovine građana neće dovoditi u pitanje.

"Sve intervencije bez kojih bi život, zdravlje ljudi ili imovina bili ugroženi i dalje će se obavljati u punom opsegu", naglasio je. 

BIO POD UTJECAJEM ALKOHOLA Stravičan požar kod Siska: Muškarac (57) bori se za život, cigareta uzrok vatrene stihije
Stravičan požar kod Siska: Muškarac (57) bori se za život, cigareta uzrok vatrene stihije

 S druge strane, dok traje štrajk, vatrogasci neće sudjelovati u aktivnostima kakve su izdavanje odobrenja za loženje na otvorenom prostoru, otvaranja stanova i kuća, osim u slučajevima ugroze života. Te aktivnosti su dodatne usluge koje nisu hitne i za štrajka se neće izvršavati. 

 Vatrogasac Denis Blašković prošlog je mjeseca za jedan lokalni portal otkrio da vatrogasac, sa svim dodacima, dežurstvom, radom vikendom, prekovremenim i noćnim radom i s 27 posto uvećanja za opasnosti za život i zdravlje, dobije 1.411 eura neto plaću. Bez dodataka, naveo je, za listopad je plaća s čistim koeficijentom iznosila 834 eura neto.

