Umirovljeni liječnik: Radio sam punih 45 godina, a evo koliko danas iznosi moja mirovina...

Evo, ako hoćete slobodno objavite kolika je moja mirovina - sa 41 godinom i 4 mjeseca staža, kada sam otišao u mirovinu 2011. dobio sam 5289 kuna mirovine. Eto, to je kompenzacija za predani liječnički rad od preko 41 godine, rekao je za Slobodnu Dalmaciju umirovljeni šibenski doktor Ivo Mišura.

Nervira ga, kaže, stereotip o liječnicima kao svojevrsnoj društvenoj eliti koja ima i više nego treba, pa mnogima nije jasno zašto se bune i zbog čega su uopće prosvjedovali.

- U međuvremenu sam radio privatno i to se odrazilo na moju ukupnu mirovinu jer država daje poticaj za rad iza 65. godine, tako da mi je mirovina porasla. Sada je osam tisuća kuna, ali to sam ostvario naknadnim, privatnim radom, ne od države. Ukupno sam sakupio 45 godina staža kao liječnik. A zadnjih 3,5 godine koliko sam radio nakon umirovljenja, imao sam beneficiju jer država daje 1,8 posto za svaku godinu iza 65. Od 65. do 70. godine tko radi dobiva 1,8 posto godišnje kao dodatak na mirovinu. I samo zahvaljujući tome moja mirovina danas iznosi osam tisuća kuna - detaljno je za Slobodnu objasnio dr. Mišura.

On je inače endokrinolog i prvi predsjednik županijskog povjerenstva Hrvatske liječničke komore.

Podsjetimo, više od 1500 liječnika iz cijele Hrvatske nedavno je prosvjedovalo zbog, kako su naveli, potplaćenosti, preopterećenosti i potcijenjenosti. Ministar Vili Beroš uopće ih nije primio, napisao im je otvoreno pismo pitajući se "zbog čega uopće prosvjeduju".

Najčitaniji članci