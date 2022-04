Umirovljenica prišla Plenkoviću: 'Najbolji ste premijer, bolji od Milanovića, on nek' se sakrije'

Premijer Andrej Plenković u petak je u povodu Dana karlovačke županije u Gradskom kazalištu Zorin Dom održao govor, a tradicionalno su se podijelila priznanja zaslužnim pojedincima. Čestitao je novim ministrima i potpredsjednici Vlade koje je izglasao Sabor.

Na pitanje novinara o njegovim očekivanjima naveo je da je pratio rezultate glasovanja.

- Između 19 i 24 zastupnika je glasalo više za ministre, to je znakovita poruka. Očekujem od hrvatske javnosti i građana da uvide razliku. Susreli smo se s brojnim izazovima kao ni jedna vlada do sada - kazao je.

Komentirao je i uvođenje eura.

- Vlada čini ono što može. Ako se smanji PDV, onda moramo gledati da se netko ne iskoristi ovom situacijom. Zato su tu važne udruge potrošači i mediji. Imate važnu ulogu. Nitko u ovom trenutku nema kristalnu kuglu.

Budite precizni tko koga bojkotira

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković jučer se nisu pozdravili u Klisu na 31. obljetnici osnutka 4. gardijske brigade 'Pauci'. Plenković je istaknuo kako je on tamo bio zbog poštovanja braniteljima, a ne zbog Milanovića.

- U nedjelju idemo u Okučane. Ne idemo tamo zbog njega, već zbog majki. To što on mijenja program, to se nas ne tiče. Budite precizni tko koga bojkotira. U političkom smislu pustite snimku i poslušajte što je zadnje govorio o meni - kazao je.

Pozvao je medije da naprave analizu onoga što je rečeno i ponovio im da oni imaju važnu ulogu. Plenković je naveo da je više puta znao pisati predsjedniku, ali da mu on nije odgovarao ni nakon 60 dana. Tvrdi da bi se Milanović trebao ispričati Kraussu jer im je rekao da će ići u Jasenovac s njima, a on je odbio, kaže Plenković, jer je znao ranije da nije u mogućnosti doći. Milanović je novinarima tada rekao da je u Jasenovcu bio "prije pet dana".

Plenković je odgovorio i na pitanje zna li on odabrati dobar kadar. Tvrdid a neki mediji pišu laži o tome da oni dobivaju odbijenice za poziciju ministara. Ako nađu nekoga, uz dosada izglasane ministre, a koja je upitana da budu ministri, da će dati ostavku.

Veseli se, kaže, da Filipović pokaže što može. Tvrdi da je on bio bolji kandidat za gradonačelnika u Zagrebu i da aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević imaju "medijsku popraćenost kakvu mnogi nemaju ni doma".

Plenković ima najduži mandat premijera u povijesti Hrvatske.

- Hrvatska je bolja zemlja nego što je bila. Što se tiče ekipe, pa to vam je kao u sportu. Ne mogu svi biti cijelu utakmicu - rekao je i dodao da će on biti onoliko dugo koliko mu daju građani povjerenje.

Pred kraj njegova govora, prišla mu je i jedna umirovljenica.

- Moram vam nešto reći. Vi ste mi najbolji premijer. Vi ste mi omiljeni premijer, još od '90-ih. Od tada smo pokojni suprug i ja bili u HDZ-u - kazala mu je. Plenković se osmjehuo, a zatim novinarima poručio 'Evo!' te ih pozvao da je slušaju.

- Tko je najbolji premijer? - pitao je Plenković gospođu, na što je ona ponovo potvrdila da je to on.

Plenković je zatim zadovoljno klimnuo glavom.

- Bolji ste i od Milanovića. On nek' se sakrije - poručila je umirovljenica.

Plenković je dignuo ruke, nasmiješio se.

- Ovo nije ništa za govoriti - dobacio je za kraj.

