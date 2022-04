Aladrović: 'Siguran sam da ću još surađivati s premijerom. DORH? Nisu me još nazvali'

Jedan od razloga zašto napuštam Vladu je da u što kraćem vremenu dokažem svoju nevinost. Siguran sam da ću to učiniti i nadam se da će pravosudni sustav reagirati brzo, kao što smo reagirali i mi, rekao je u razgovoru za RTL bivši ministar rada Josip Aladrović.

Ministar se, naime, našao pod istragom za pogodovanje pri zapošljavanju dvije osobe na starom radnom mjestu.

Osvrnuo se i na SMS poruke koje je navodno slao Ani Mandac te da u jednoj piše i 'Lidija je rješena', te kazao kako će se braniti od optužbi.

- To ću ostaviti za organe koje će to zanimati, nisam imao poziva s njihove strane, kad me budu zvali odazvat ću se i siguran sam da ću to riješiti u svoju korist - kazao je bivši ministar.

Nije htio komentirati odnose s drugim kolegama, ali je istaknuo da je sa svaskime imao kvalidetan odnos u Vladi. Plenković ga je jučer pohvalio te mu ostavio otvorena vrata za povratak u Vladu ukoliko mu se dokaže nevinost.

- Mislim da je u ovom trenutku prerano o tome - kazao je te dodao da smatra da će Marin Piletić biti uspješan u obavljanju ministarske dužnosti.

- Mlad je gradonačelnik ali iskusan političar, neko vrijeme smo u intenzivnom kontaktu. Vrlo je kvalitetno pristupio radu i siguran sam da će iskazati kvalitetne rezultate. Premijer je objavio 2 do 3 tjedna smo u kontaktu, pripremio se za poziciju - kazao je.

Na pitanje koliko će trajati proces u kojoem treba dokazati nevinost, Aladrović je kazao da se nada da će hrvatsko pravosuđe pokazati efikasnost i da će se sve završiti u kratkom roku.

- Siguran sam da ću dokazati vlastitu nevinost - kazao je.

Najčitaniji članci