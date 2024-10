Umirovljenici se okupili na Trgu, prosvjeduju protiv siromaštva: 'Imam 83 i još moram raditi'

Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića u utorak je počeo prosvjed pod nazivom "Protiv siromaštva", koji organizira Blok umirovljenici zajedno. Sudionici su se počeli okupljati u podne i bilo ih je oko 1000.

Iznijeli su glavne zahtjeve - povećanje prosječne mirovine, novi izračun mirovina, ukidanje penalizacije nakon 65. godine, usklađenje po stopi od 100 posto, zaustavljanje prevara s ugovorima o dosmrtnom uzdržavanju i oslobođenje od pretplate za javni servis.

Ima 83 i još mora raditi

- Radila sam 30 godina u Exportdrvu kao financijski stručnjak i onda su me potjerali u penziju iako to nisam željela, a sve kako bi mogli u predratnim godinama raspustiti firmu. Mirovina mi je 548 eura. Nakon toga sam otvorila svoj obrt i radila sam dvije godine, ali tada je počeo rat i tu završava svaka mogućnost da se zaposlim i još radim. Naravno da mi mirovina nije dostatna za život. Imam sreće utoliko što imam predivnu obitelj, posebno unuka koji mi kad zaškripi donese kobase, med i slične namirnice koje me spašavaju - rekla je Đurđica Šćepanović (83), jedna od glasnijih i aktivnijih umirovljenica na prosvjedu i koja je došla s transparentom. Na njemu je pisalo: "HDZ dosta je". Dodala je da ima dojam da je situacija u državi zbog vladajuće stranke sve gora i gora, a da je posebno loše umirovljenicima.

- Pa ajde, vi recite meni, koliko nam je dobro kad sam s 83 godine prisiljena još dodatno raditi da se prehranim. Naime, znam šivati i to mi pomaže da se malo snađem, da napravim nekome kakav krojački poslić i dobijem tu i tamo neke ekstra novce. Ali tako ne bi trebalo biti - kaže s pravom ova umirovljenica. U priču se ubrzo ubacuje i Stjepan Vuzdar (65) koji ima 42 godine radnog staža i penziju od 520 eura.

Spašava ih mamina invalidska mirovina

- Tražimo novi izračun mirovina jer po ovome sadašnjem je katastrofa. Taj način po kojem oni izjednačavaju mirovine je bolestan. A reći ću i jedan primjer. Kolegica koja je radila samnom isti posao i imala manje staža od mene, danas ima bolju mirovinu od mene. Kako je to moguće? Eto, otišla je u mirovinu po boljim uvjetima. U Hrvatskoj je sve moguće - rekao je Stjepan. Dodao je da živi s majkom koja prima invalidsku mirovinu te se njih dvoje tek kad stave sve na hrpu, uspiju kako tako pokrpati.

Dunja Pasariček (83) je pak radila 31 godinu u Rukotvorinama. I nju su potjerali u mirovinu 90-ih godina kada je imala samo 50 godina. Htjela je, kaže, još raditi. Danas ima 860 eura mirovine i nije nezadovoljna.

Došla iz solidarnosti

- Moja penzija je bog bogova prema ostalima i zato nisam ovdje došla radi sebe nego da podržim ostale penziće. Tu sam zbog solidarnosti - kaže Dunja koja je došla na prosvjed unatoč štaki bez koje ne može hodati.

Glavni zahtjev penzionera je da prosječna mirovina bude 60 posto prosječne plaće.

- Oni se hvale da mirovine rastu, ali samo se usklađuju, nikad onoliko koliko rastu cijene i plaće, nego uvijek manje - rekao je predsjednik Bloka umirovljenici zajedno Milivoj Špika. Poručio je i da predsjednik Vlade oko sebe okuplja "predstavnike umirovljenika" koji predstavljaju samo sebe, dodajući da se "HSU prodao za jedan saborski mandat i jednog državnog tajnika".

Pitanje za premijera

Špika je postavio pitanje za premijera Andreja Plenkovića i poručio da iza njega nema plakata političkih stranaka, jer ovo nije politički skup, već slanje poruke predsjedniku Vlade koji se oglušio na njihove molbe.

- Premijeru, znate li koliko je gladnih umirovljenika? Znate li da ih je više od pola s mirovinom ispod linije siromaštva? Je li vas sramota što kopaju po kontejnerima? - pitao je s govornice.

- Ćao Plenkoviću, vidimo se vrlo uskoro na sljedećem skupu! Mi se ne šalimo, ne dajemo lažna obećanja. Ili ćete napraviti ili ćemo vas smijeniti - upozorio je Špika na kraju.