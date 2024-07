'Umirovljenici su nekoliko puta kupovali istu stvar, a HDZ-ovi tajkuni su se bogatili'

Nakon objave da će Podravka kupiti tvrtke iz poljoprivrednog sektora Fortenova grupe, u Saboru se povela rasprava. Na konferenciji za medije pred Baščanskom pločom oporba je komentirala razvoj događaja.

- Evo porasle su dionice Podravke za dva posto, burza je registrirala. Evo što se dogodi kad igrate Monopoly s HDZ-om, po tri, četiri puta građani kupuju jedno te isto. Kako je to sve počelo? 2005. HDZ-ova vlada privatizira Belje, prodaje ga omiljenom tajkunu Todoriću za jednu kunu, 2009. Vupik prodaju, ponovno, svom tadašnjem omiljenom tajkunu Todoriću. 2017. više odjednom nije omiljeni tajkun, problem rješava Martina Dalić zajedno s Plenkovićem na način koji je generirao aferu Borg i da su Mirovinski fondovi koji su imali novce u tvrtkama Agrokora izgubili ozbiljne novce s takvim načinom prodaje Agrokora lešinarskim fondovima i Rusima. Onda Rusi postaju zli pa ulazi novi omiljeni tajkun HDZ-a Vujnovac, koji te iste firme sada prodaje tvrtki u kojoj država ima kontrolni paket, a ta kupnja će se opet financirati ulaganjem Mirovinskih fondova. Samo da shvatimo da su naši građani kroz Mirovinske fondove nekoliko puta u toj igri izgubili, a da su omiljeni HDZ-ovi tajkuni nekoliko puta dobili. Ono što je dobro jedino u cijeloj priči jest da ove tvrtke koje čine agrobiznis bivšeg Agrokora ipak ostaju donekle pod kontrolom države sada kad ih je kupila Podravka, ali to da oni prodaju i preprodaju 10 puta ono što je bilo naše i zajedničko, to zaista, ljudi, mora prestati - rekla je Sandra Benčić.