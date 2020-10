Umjesto fiziološke, ubrizgali mu sredstvo za toaletu: Antun pao u komu i umirao sat vremena

Mještani su duboko potreseni viješću o smrti njihova sumještanina i susjeda Antuna T. (62).BU Ulici Vladimira Nazora, gdje je stanovao, stoji bijeli lampion kao podsjetnik na tragediju.

<p>Muk i tišina vladali su jučer u malome mjestu pored Čakovca. Mještani su duboko potreseni viješću o smrti njihova sumještanina i susjeda Antuna T. (62).</p><p>U Ulici Vladimira Nazora, gdje je stanovao, stoji bijeli lampion kao podsjetnik na tragediju. Obitelj tragično preminulog pacijenta čakovečke bolnice nije htjela davati izjave. Shrvani, šokirani, samo su nas ljubazno zamolili da ih pustimo da u miru tuguju. Ni susjedi nisu bili pričljivi, kad smo ih sreli, samo su pognuli glavu, sve njih je pogodila vijest o smrti dragog im susjeda.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</p><p>- Nismo još bili kod obitelji jer ih ne želimo smetati u ovim teškim trenucima. Za susjeda Antuna mogu reći da je bio jako dobra i pristojna osoba. Nismo se često viđali, ali znam da se borio s raznim bolestima i da mu nije bilo lako. Tužno je to sve, mi u ulici imamo jake dobrosusjedske odnose pa nas je to sve pogodilo. A što se dogodilo, to zaista ne bih htio komentirati, to će pokazati istraga. Ali pravedno je od bolnice što je odmah preuzela odgovornost za to što se dogodilo. Svima nama treba medicinska skrb i moramo imati povjerenja u nju, čak kad se dogode i ovakve stvari - priča nam susjed iz Ulice Vladimira Nazora kojeg smo zatekli u dvorištu.</p><p>I druga susjeda koju smo sreli na ulici o Antunu je imala samo riječi hvale.</p><p>- Ma to vam je krasna obitelj, to je sve što mogu reći, ostalo ne bih komentirala. Normalno da je svima žao, ali sad ih trebamo pustiti da tuguju, nitko nije ovo očekivao - priča nam jedna od susjeda koje smo sreli.</p><p>Ostali mještani Štefaneca na spomen ovog nemilog događaja samo odmahuju rukom i kažu da ne znaju ništa o tome.</p><p>- Nikad tog čovjeka nisam vidjela u ovom kafiću i znam da nikad nije dolazio. Čula sam što se dogodilo, no ni ja ne znam ništa više od vas - ispričala nam je djelatnica u lokalnom kafiću koji je od Antunove kuće bio udaljen 500-tinjak metara.</p><p>Osoblje bolnice izrazilo je sućut obitelji, no ništa im više neće vratiti njihova supruga, oca i djeda. Bio je otac troje odrasle djece.</p><p>Antunov posljednji ispraćaj bit će u petak, u 14 sati na mjesnom groblju Štefanec.</p><h2>Kobna pogreška na kraju postupka</h2><p>Kako nam je rekao ravnatelj čakovečke bolnice, doc. dr. Tomislav Novinščak, pogreška medicinske sestre dogodila se na kraju procesa dijalize pacijenta.</p><p>- Kad završi hemodijaliza, koja traje nekoliko sati, slijede dva postupka, odvajanje od dijalizatora i toaleta.</p><p>S pacijentom je u tim trenucima bila djelatnica, koja je i cijelo vrijeme bila s njim, pa je radeći završne postupke dijalize pacijentu umjesto fiziološke otopine intravenozno dala medicinsko sredstvo koje se inače koristi za toaletu - kaže doc. dr. Novinščak.</p><p>Za pretpostaviti je da je možda riječ o medicinskom alkoholu ili nečemu na njegovoj bazi, s obzirom na to da je prouzročilo smrt. No kako i ravnatelj kaže, to će sve potvrditi toksikološki nalaz obdukcije, koja se obavlja u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu. Ravnatelj Novinščak je još jednom naglasio da obitelji preminulog pacijenta izražava najdublju sućut i da je ovo nezapamćeni slučaj koji ni na koji način ne utječe na kvalitetu bolničkog sustava.</p><p>- Pacijenti mogu kod nas dolaziti s punim povjerenjem. Javno i transparentno smo odmah sa svime izašli u javnost - kaže doc. dr. Novinščak.</p><p>Iako još traje istraga o smrti pacijenta u ŽB-u Čakovec i službeno se ne znaju detalji, prema za sada dostupnim informacijama sumnja se da je medicinska sestra pacijentu u krvotok, umjesto fiziološke otopine, ubrizgala medicinsko sredstvo na bazi alkohola. U tom slučaju to bi značilo da je muškarac umro od teškog, akutnog trovanja.</p><p>Rastumačio nam je to iskusni anesteziolog kojeg smo upitali što se dogodi u ljudskom organizmu kad u krvotok dođe agresivno sredstvo na bazi medicinskog alkohola. Kako nam je rekao liječnik, nakon što takvo sredstvo dođe u krv, počinju otkazivati svi organi - najprije jetra, pa potom pluća, bubrezi i mozak. Na kraju stane i srce, a riječ je o multisistemskom zatajenju kod kojega nema pomoći i smrt je jedini krajnji ishod. Dakle, nema urednih metaboličkih funkcija, a do smrti prođe oko sat vremena. Pacijent pritom nije pri svijesti. Doznajemo također da je medicinska sestra koja je Antunu T. (62) ubrizgala nedopušteno sredstvo zapravo djelatnica s velikim iskustvom i da već godinama radi na hemodijalizi. Medicinsko sredstvo za toaletu je, baš kao i fiziološka otopina, u velikom pakiranju u boci i oba sredstva jednako izgledaju, bezbojna su i prozirna, poput vode. Je li sestra na kolicima imala oba sredstva pa je pogreškom uzela krivu bocu, tek trebamo doznati.</p><p>A Antun T. (62) iz mjesta Štefanec kraj Čakovca u utorak je bio na redovitoj hemodijalizi. Kako je izvijestila čakovečka bolnica, netko od osoblja mu je tijekom postupka pogreškom intravenozno dao sredstvo koje se nikako ne smije davati na taj način.</p><h2>Zašto nije bilo liječnika?</h2><p>Pacijent je preminuo. Njegovo tijelo prevezeno je na obdukciju koja bi trebala dati više odgovora i koja će utvrditi uzrok smrti. Sestru i preminulog pacijenta dobro poznaje i Marija Lesinger, tajnica Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Međimurske županije.</p><p>- Sad imam novi bubreg, ali prije toga sam osam godina odlazila na dijalizu u čakovečku bolnicu. Poznajem medicinsku sestru i mogu reći da je ona, kao i ostatak osoblja, iznimno profesionalna, iskusna i zna svoj posao. Cure koje rade na hemodijalizi napravile su na tisuće dobrih stvari, bili su mi svi tih osam godina kao obitelj. U velikom smo šoku od svega što se dogodilo - kaže Marija Lesinger. U ime Udruge izrazila je sućut obitelji preminulog Antuna T.</p><p>Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), Mario Gazić, kaže da Komora još nema službene informacije, odnosno da se čeka dovršetak istrage.</p><p>- Kad inspekcija Ministarstva zdravstva obavi svoje i ako je Državno odvjetništvo izuzelo dokaze te obavilo sve potrebne razgovore, mi moramo pričekati da završi cijeli taj proces. Tek tad odlučujemo o mogućim sankcijama, ovisno o težini djela.</p><p>Do sada nikad nismo imali toliko teško djelo da smo nekome trajno oduzeli licenciju - kaže Mario Gazić, koji je ujedno izrazio sućut obitelji preminulog pacijenta i istaknuo kako Komora godinama upozorava na manjak medicinskih sestara, kao i njihovu preopterećenost poslovima.</p><p>HKMS je u svojem priopćenju navela da moguće sankcije, ako se nekome utvrdi krivnja, mogu biti ukor, javni ukor, novčana kazna, privremeno oduzimanje odobrenja za samostalan rad (licencije) od mjesec dana do godine dana i trajno oduzimanje odobrenja za samostalan rad.</p><h2>Sestre i tehničari pod pritiskom</h2><p>No iako je sad u fokusu medicinska sestra koja je pacijentu ubrizgala nedopušteno sredstvo, već mnogi u sustavu postavljaju pitanje zašto u tim trenucima nije bio prisutan i liječnik. Jer protokoli kažu da kad pacijent kreće u postupak hemodijalize, pokraj njega mora biti i liječnik. To su nam potvrdili i vodeći ljudi zavoda za hemodijalizu iz drugih hrvatskih bolnica. Stoga, tek nakon što se utvrde sve činjenice, treba vidjeti postoji li možda i liječnička odgovornost u cijeloj priči. Predsjednica upravnog vijeća bolnice Čakovec, dr. sc. Sonja Tošić Grlač, u srijedu je potvrdila kako medicinske sestre koje su bile uključene u ovu tragediju do daljnjega neće raditi. Kaže da će se provesti interni nadzor, a već su jučer uzete izjave svih sudionika. A već jučer u bolnici Ministarstvo zdravstva je počelo s inspekcijskim nadzorom, dok neslužbeno doznajemo da se slučajem bavi i DORH. Priopćenjem se oglasio i Sindikat medicinskih sestara i tehničara.</p><p>- Očito se počne govoriti o gorućim problemima tek kad se dogodi ovakva tragedija. U trenutačnoj situaciji, kad smo suočeni s epidemijom COVID-19, medicinske sestre i medicinski tehničari, kao i ostali radnici u sustavu zdravstva, nalaze se pod dodatnim pritiskom i velikim opterećenjem, koliko psihičkim, toliko i fizičkim, te je potrebno hitno krenuti rješavati probleme koji utječu na funkcioniranje i organizaciju cjelokupnog zdravstvenog sustava - naveli su u priopćenju.</p>