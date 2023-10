Umjesto kriminalaca, policija u Srbiji zaustavila srednjoškolce: Izvukli ih iz auta i premlatili ih

Užice u Srbiji. Petak je. Dolazi do pucnjave u kojoj su ranjene tri osobe, policija postavlja blokade, zatvoreni su svi ulazi i izlazi iz grada, tu su i specijalci s automatskim oružjem...

Traže se članovi sukobljenih skupina, Nova.rs piše kako se tragalo za bijelim vozilom marke BMW.

Policajci, koji tragaju za BMW-om, u jednom trenutku ugledaju Fiat Pandu. Automobil koji teško da može biti različitiji od BMW-a.

U njemu su trojica mladića, dva su maloljetna. Zaustavljaju vozilo. Pitanja će postavljati kasnije...

- Zaustavili su vozilo, izvukli momke, tukli ih dok su ih izvlačili, a kasnije i kad su pali na tlo. Pretražili su automobil, a tek onda su ih zatražili dokumente. Umjesto okorjelih kriminalaca ispostavilo se da su zaustavili tri učenika lokalne Prometne škole. Vraćali su se kući nakon nastave... - piše Nova.rs.

Naravno, u automobilu policija nije pronašla ništa sumnjivo. Nitko od mladića nije priveden. Nije bilo ni isprike nakon batina.

- Sjedite u auto i brišite - kazali su im policajci.

Dečki su krvavi došli kućama i ispričali su roditeljima što se dogodilo...

'Razbili su mu glavu pištoljem'

- Došao mi je sin okrvavljene glave, hitno sam ga odvezao do bolnice. Imao je potres mozga, tlak mu je skočio na 110 s 200, morali su mu dati infuziju, a on ima 17 godina. Liječnica je rekla da je mogao umrijeti. Moj rođeni brat je policajac i on je bio zapanjen onime što se dogodilo. Mom sinu razbili su glavu pištoljem, dok je njegovu prijatelju bila krvava čeljust - kazao je za Novu Miloje Čvorović, otac jednog od nesretnih mladića...

Odmah nastavlja:

- To su sve dobra djeca, to svi znaju. Moj sin je krupan, valjda su ga zato i najviše tukli. Udarali su ga pištoljem po glavi. Bio je uplašen, rekao mi je: „Tata, udarao me je pištoljem po glavi, što da je opalio?“. Tukli su ih i kada su pali na zemlju. Tek kasnije su tražili dokumente. Otac jednog od premlaćenih dječaka radi kao sudski stražar u zatvoru. I on je šokiran! To nitko ne smije raditi, a kamoli policija! Oni su maloljetni, ako su i nešto napravili neka zovu roditelje, neka zovu mene! - kazao je.

Roditelji će slučaj prijaviti policiji, a zbog sumnje da su sudjelovali u pucnjavi policija je privela pet osoba...