Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat otkrio je plan za obnovu nakon razornih potresa koji su zadesili Hrvatsku.

U izmjeni zakona Horvat je izbacio sve za što se prije godinu dana tvrdilo da je nužno za brz, nesmetan i lagan proces.

- Mi iz zakona izbacujemo prije svega one prijepore koji ne dozvoljavaju da bi se na terenu u realnosti dohvatila ona dinamika obnove koju mi želimo. Identificirali smo i za građane, siguran sam, to je vrlo prihvatljivo, tri ključna problema: Problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, nelegalnosti zgrada i neadekvatnog registra kojim jesu ili nisu utvrđena prebivališta građana - rekao je Horvat.

Zakon se pripremao šest mjeseci. Horvat je otkrio zašto sve te stvari nisu detektirane prije nego je zakon izglasan i donesen.

- Dakle, kontrolirati česticu po česticu i rješavati imovinsko-pravne odnose česticu po česticu...mislim da u trenutku donošenja zakona nije bila ni intencija, a niti je bilo ovakvih informacija kakve imamo danas kada smo osam, odnosno devet registara međusobno umrežili. Imamo jedno dobro iskustvo nakon ovih šest ili sedam mjeseci i želimo ga transformirati u nova pravila ponašanja - objasnio je.

Objasnio je i tko je odgovoran što se u godinu dana ništa nije napravilo.

- Odgovornost je na svima onima koji su na bilo koji način predlagali ili usvajali intervencije u zakon. Resorno ministarstvo i ja ponaosob imamo određenu odgovornost i od toga ne bježimo. Zato smo pristupili izmjenama i dopunama, ne na način kao što je to bilo u prvom koraku. Mislim da u ovom procesu neće biti toliko prihvaćenih amandmana, već ćemo inzistirati na jednom konceptu koji će morati raskrčiti put birokraciji, odnosno, svim netočnim podacima koji se nalaze u našim, što regionalnim što nacionalnim registrima. Dakle, uz provjeravanje i ustanoviti činjenično stanje na svakoj katastarskoj čestici...uz rješavanje tih problema, bez obzira bila to legalizacija ili rješavanje imovinsko-pravnih...mislim da gubimo puno vremena. Javni interes je obnova, prije svega konstrukcijska. Sve moramo podrediti tome - objasnio je ministar.

Najavljivali su brzu obnovu i ljudi su vjerovali. Zašto bi sada trebali vjerovati da će ići brže s izmjenom Zakona?

- Ponovit ću još jednom: Iskustvo nakon ovih 6,7 mjeseci, zatečeno stanje 22.3., odnosno, 29. prosinca su jedna dobra škola i uspijemo li u ovom zakonskom prijedlogu odmaknuti sve te prijepore, siguran sam da će dinamika obnove biti puno brža - rekao je.

Objasnio je i da nisu gubili vrijeme, godinu dana, dok su radili na novom konceptu zakona.

- Ja ne tvrdim niti napominjem da je 6,7 mjeseci koliko radimo na novom konceptu zakona izgubljeno vrijeme. Da se ovih 6,7 mjeseci nije dogodilo, ne bi bila napravljena ovakva kvalitetna analiza. Moglo bi se zaključiti da je situacija u kojoj se donosio zakon ili situacija koja je uslijedila nakon zakona idealna ili idealizirana. Nije. Puna je problema i prijepora. Građani su toga svjesni. Svjesni su i ljudi u lokalnim administracijama, svjesni smo i mi u nacionalnoj administraciji i zato kažem: neke stvari ne mogu se paralelno rješavati, moraju se legitimno obići - objasnio je.

Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu ukazivao je na većinu ovih izmjena.

- Mislim da građane uopće ne zanimaju prijepori između Darka Horvata i Damira Vanđelića. Za razliku od njega nisam radio tiskovne konferencije nakon naših tehničkih sastanaka. Da, ovo su sve prijepori koje smo raspravljali na našim koordinacijama koje se događaju svaka dva tjedna, ne samo s Vanđelićem, nego i drugim stručnjacima. Kolega Vanđelić je dionik tima ljudi koji radi u kontinuitetu i ima priliku i kritizirati i nuditi poboljšanja. Njemu je ovaj zakon poslan na mišljenje, ja njegov stav i mišljenje ovog koncepta još nisam dobio. Mi ćemo bez obzira na to sutra startati s javnom raspravom, kolega će u ovih sljedećih osam dana imati priliku komentirati i predlagati možda i neka bolja rješenja od onih koja su u ovom trenutku u zakonu - rekao je Horvat.

Dodao je i da bi Vanđelić trebao više afiniteta posvetiti obnovi.

- Ja mislim da bi Fond mogao bolje. Mislim da i kolega Vanđelić umjesto trošenja vremena na neke, po meni, nepotrebne stvari, bi trebao više afiniteta i žara posvetiti obnovi i to sam mu izrekao licem u lice, nema tu nikakvih prijepora. Ove špekulacije o hoće li netko nekoga smijeniti, to ne ovisi o Darku Horvatu, to ovisi o rezultatima institucije koju smo formirali da bi bila operativno tijelo u obnovi. Ako tih rezultata neće biti, normalno da će slijediti smjena - rekao je Horvat.

Otkrio je i kada će posljednja obitelj dobiti svoj obnovljeni dom.

- To je vrlo teško pitanje. Moja želja je da prvotno smjestimo sve one koji nemaju adekvatni privremeni smještaj. Nakon toga obnovimo ovim hitnim intervencijama, sve što je moguće obnoviti da se prije zime što veći broj ljudi vrati u svoje domove. Nakon toga zakon predlaže nekoliko rješenje kojima ćemo trajno zbrinjavati one kojima su domovi srušeni ili oštećeni - zaključio je.