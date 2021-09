Najmanje 1000 ljudi na Banovini i dalje živi u neadekvatnim uvjetima, bez struje, vode i kanalizacije zbog čega je zaiskrilo među ministrom graditeljstva Darkom Horvatom i šefom Fonda za obnovu Damirom Vanđelićem. Ovaj drugi je, gostujući u RTL Direktu pokušao razjasniti situaciju i objavio posljednje podatke o smještaju ljudi i potrebnim radovima.

- Fond za obnovu je nadležan za privremeni smještaj. U kontaktu s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i stožerom, budući da stožer ima puno veću ingerenciju i ne mora postupati po Zakonu o javnoj nabavi, bio je u mogućnosti da 2030 jedinica putem robnih rezervi pribavi hitnije nego što bi itko mogao. Jedini ovaj tren tko sudjeluje u obnovi a ne mora postupati po Zakonu o javnoj nabavi je stožer - rekao je Vanđelić. Dodao je kako je zasad ondje 2030 mobilnih smještajnih jedinica koje koriste građani i poduzetnici.

- U tijeku je obilazak terena i moje ekipe i ekipe Civilne zaštite u dogovoru sa stožerom od 24. kolovoza i rade se poboljšice u smislu priključaka vode, električne energije i grijanja kako bi se pripremile za preživljavanje zime. Po podacima koje smo dobili nedavno, 3000 ljudi čeka 1099 mobilnih smještajnih jedinica - rekao je Vanđelić.

Na pitanje kako je moguće da je ovlasti za kontejnere dobio već u lipnju, a za probleme proziva Stožer, rekao je kako je u tijeku postupak nabave 52 mobilne kućice. Ipak, napominje kako oni trebaju njih 1099 te da se radi o velikom iznosu novca. Iako je dio kućica došao preko donacija, velika većina stigla je preko robnih rezervi RH.

- Ukoliko nastavimo ovim tempom, manji dio troškova ćemo moći naplatiti iz Fonda solidarnosti. Dogovor je sa stožerom da se to prebaci na Fond, jer kad to radi Fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi moći ćemo te troškove prikazivati - rekao je. Na pitanje kako će ljudi dočekati zimu, rekao je da ih je brojka iznenadila, ali da rade na rješenju.

- U tijeku je nabava za 52 jedinice koje bi trebale doći za dva i pol mjeseca. Također, 100 jedinica bi trebalo doći u roku 15 dana i počet se raspodjeljivati po terenu. Ovaj broj nerealiziranih smještaja za za 3600 ljudi nas je sve iznenadio. Treba provjeriti stanje, a za te ljude, gospodin Hanžek je lijepo rekao, 500 ljudi može zbrinuti u stanove RH, drugim osobama se nudi smještaj negdje drugdje - kazao je.

Hoće li netko dočekati hladnoću u kućici bez uvjeta, kaže, ovisi o mnogo faktora.

- Organizacija je kompleksna. Fond za obnovu vodi brigu o mobilnim smještajnim jedinicama i fokusirani smo na to. Treba raščistiti koji broj ljudi će otići živjeti u stanove koje država priprema za njih, a koji dio ljudi je spreman otići u drugi grad ili hotel, smještaj koji organizira država - rekao je i dodao da će Grad Zagreb organizirati smještaj ljudi iz hostela u dostupnih 70 stanova.

O novom programu mjera rekao je da treba više slušati stručnjake.

- Taj program mjera je kritičan od veljače i u 25 navrata samo u javnim istupima smo upozoravali da je taj program mjera hitan jer definira kriterije javne nabave za dva ključna dionika obnove, a to su izvođači i stručni nadzor. Središnji državni ured kao i mi za privatne kuće dobivamo odluke od ministarstva. Ako dobijemo odluke za uklanjanje, recimo dobili smo 22 i uklanjamo kuće, Središnji državni ured nije dobio niti jednu odluku i nije uklonio niti jednu kuću jer nije dobio odluku. Da smo dobili odluku za obnovu kuće prije donošenja ovog programa mjera mi to ne bi mogli ugovarati jer ne postoje kriteriji za izbor izvođača radova u smislu javne nabave. To je bila velika kočnica i jedan dio percepcije prijepora s ministarstva se radilo o pritisku da ministarstvo ubrza donošenje tog podzakonskog akta - pojasnio je Vanđelić.