Umjesto u zatvoru, Daruvarac na koncertu: Grlio se s Kitićem

Nebojte se neće vas, dobacivali su prijatelji Daruvarca djevojkama koje su se u noći na subotu našle u sinjskoj diskoteci Piccadilly na koncertu Mile Kitića.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204598 / Videovijesti 23.02.2019.]

Pričaju nam to čitatelji koji su bili na koncertu i šokirali se kad su shvatili tko je s njima u diskoteci.

- Nismo ga odmah prepoznali jer ne idete za time, ali kako je bio u bijeloj majici i tik do pozornice, isticao se pa kad smo malo bolje pogledao, sve mi je bilo jasno. Pomalo sam ostao šokiran da čovjek koji bi trebao biti u zatvoru uživa na koncertu - kaže nam čitatelj koji je i poslao fotografije. Koncert je trajao od dva sata u noći do neto iza četiri. Darko Kovačević Daruvarac koji je osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja mlade Zadranke (18) umjesto iza rešetaka, uživa u noćnim izlascima.

Na stolu žestica i dvije ruže

- Za tim ‘vip’ stolom je sjedilo pet, šest muškaraca. Ne znam što su točno pili, ali žestica je bila u svakom slučaju. Grlio se s pjevačem Kitićem kao da su najbolji prijatelji. Čak se počelo po diskoteci pričati da mu je Daruvarac zaštitar no to mi je teško povjerovati - dodao je čitatelj. Na stolu u separeu do same bine, doznajemo, Daruvarac i prijatelji su na stolu imali dvije ruže kraj boce sa žesticom.

Prema riječima čitatelja, posebno je uživao u stihovima pjesme Kraljice trotoara: “Moja prva ljubav, sada svetom hara, postala je kraljica trotoara...”

- Nismo mi znali ništa, ni tko je on ni što je, za nas je to gost kao i svaki drugi. Kad smo odlazili netko je dobacio da li smo vidjeli da je tamo bio Daruvarac. Mile je pitao: “Što je čovjek iz Daruvara došao pa zato to kažete?”. Rekli su mu: “Ne tako ga zovu...” - kažu nam iz tima Mile Kitića.

Kitić nije znao tko ga grli

Opovrgavaju da je Daruvarac bio s njima u vip separeu jer kažu: “To je specifičan prostor. Mile je bio na bini, a za nas je bio rezerviran prostor iza bine. Okolo su separei u kojima mi nismo sjedili. To je bilo za goste - dodali su. Pitali smo kako to da se gospodin Kitić s njime grlio kažu: “Nismo to vidjeli pa ne možemo ni komentirati. Gledajte, gosti znaju tražiti selfi i naravno da im pjevač kad god može udovolji. Teško da je na bini mogao do njega jer Mile ima zaštitare.

Tema: Hrvatska