Umorni Marić više nije mogao sa sitničavim Plenkovićem. Postali su dva odvojena svijeta

Iako javnost nije dobila ozbiljno i vjerodostojno tumačenje zašto je iz Vlade otišao ministar financija i potpredsjednik Zdravko Marić, više sugovornika iz stranke kaže nam da je to i rezultat odnosa premijera Andreja Plenkovića i njegova ministra. Mariću se nije pretjerano ostajalo u vladi u kojoj je okružen kolegama koji su uglavnom slijepo slušali, malo su toga predlagali i nisu bili samostalni. Ogroman posao, nekad potpuno nepotreban, tako je padao na Ministarstvo financija. S druge stane, Marića je poprilično frustriralo što su često odluke političke jer on nije bio jedan od onih koji su prvenstveno gledali što će reći birači, a niti netko tko bi zbog kritika odustajao od nekog poteza. Nadalje, Plenković je sve više želio kontrolirati rad svih ministarstava, pa i na operativnoj razini, što je dovodilo do teškoća i sporosti u odlučivanju.