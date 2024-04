Umro je Josip Manolić (104)

U 105. godini umro je Josip Manolić, potvrdila nam je njegova kći Zrnka. U svojoj dugoj političkoj karijeri bio je drugi predsjednik Vlade Republike Hrvatske i bivši je visokopozicionirani pripadnik UDBA-e.

Rodio se 1920. godine, u vrijeme prije izuma televizije, a živ je tada bio Nikola Tesla, pa i Adolf Hitler. Preživio je četiri režima i dva svjetska rata, a treći, kazao je, neće i to samo zato što do njega, vjeruje, neće doći.

Na stoti rođendan preživio je potres kakav Zagreb nije tresao u zadnjih 140 godina. Potreslo ga je što je proslavu stoljetnog rođendana, zbog još jedne pandemije u svom životu, morao odgađati dva puta. Kažemo još jedne, jer ih je Manolić preživio čak osam. Naime, tri mjeseca prije nego li se svijet uspio othrvati španjolskoj gripi, Manolić je stigao na svijet. Imao je osam godina kad je otkriven antibiotik, ali do njegove primjene proći će još desetljeća, baš kao i od prvog cjepiva protiv gripe. U svojim 30-ima svjedočio je epidemiji azijske gripe. Nakon toga uslijedila je i hongkonška gripa, a kad je imao 61 godinu svijetom se raširio HIV. Doživio je i SARS, ptičju i svinjsku gripu, MERS i pandemiju COVID-19.

Foto: Patrik Samuel Cvetko/Privatni album/kolaž

Potom je uslijedila tuga kada mu je u kolovozu 2020. godine preminula 36 godina mlađa supruga Mirjana Ribarić.

- Jako mi je teško, baš se mučila pred kraj. Bolovala je od raka pluća. Strašno je gledati kako se netko bori za dah - rekao je tada tužno Manolić.

Zrnka nam je ranije ispričala kako je njezinog oca, kojeg je od milja zvala Japica, jako mučilo što je jako slabo čuo nakon preboljenja Covida.

- Prije spavanja mu dam tabletu protiv boli i cijenu noć prespava. Svako jutro kad dođem iz dućana pita: 'Što je japica dobio?', tako ga zovem 'japica', a japici uvijek donesem nešto za iznenađenje ili oblatne ili neko toplo pecivo. Ne čuje više ni uz dva slušna aparata, i to nakon preboljenja COVID-a. Teško je to podnio. Dva tjedna je takoreći bio gotov, no sin i ja smo se brinuli o njemu. Sin mi je pomagao nositi ga do toaleta i sve smo napravili da se oporavi, i to kod kuće. Nismo ga htjeli dati u bolnicu. No posljedice korone su itekako prisutne. Slabije vidi, ali čitati i dalje može - ispričala nam je Zrnka.

Foto: PIXSELL

Sa svojom Zrnkom, Manolić je dijelio sve misli te je često promišlja o svemu što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Malo tko imao je priliku dočekati starost uz roditelja, a Manolićeva Zrnka uvjerena je da, uz dobre gene, njezin otac dugo živio zbog konstantne brige o psihičkoj i fizičkoj spremnosti.

- Ne možete znati koliko će tko dugo živjeti, no kao kći sam vjerovala da će mi otac doživjeti duboku starost. Cijeli život je živio asketski. Uvijek je rekao: 'Kad ti je najslađe, prestani jesti'. Nikad nije pio ni pušio. Uvijek je paralelno radio na svome mentalnom i fizičkom zdravlju - ispričala je Zrnka.

Iako više nema njegove generacije, barem ne onih s kojima je Manolić odrastao i družio se, posjećivali su ga često znatno mlađi prijatelji, poput Stjepana Mesića i Luke Bebića.

Ranije mu je utjeha pružala obitelj, s kojom je dočekivao Božić, a kćer, s kojom je živio, brinula se o njemu danonoćno.