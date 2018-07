Umro je na medenom mjesecu: 'Pa nije ni znao da je bolestan!'

Novovjenčani Aimee i Alan Simms iz Velike Britanije otputovali su na medeni mjesec na otok Cape Verde u Africi. Samo osam dana nakon vjenčanja, Aimee je postala udovica - njezin suprug umro je od raka pluća, iako nitko nije ni znao da boluje od opake bolesti - pa čak ni on sam.

Par se vjenčao 20. svibnja, a nekoliko dana nakon vjenčanja otputovali su na svoje prvo bračno putovanje. Prva dva dana istraživali su okolne otoke i uživali u svojoj sreći. Trećega dana, Alan (31) se počeo žaliti da je jako umoran i da treba malo odspavati prije večere.

'Nisam mogla shvatiti što se događa'

Za večerom je bio vrlo tih - što je za njega dosta neuobičajeno - samo je htio što prije otići natrag u krevet - ispričala je Aimee za Daily Mail.

Oko ponoći, probudila ga je nepodnošljiva mučnina i bolovi u trbuhu, pa je Aimee nazvala medicinsku sestru. Prvo su pomislili da je riječ o trovanju hranom. Dala mu je lijekove protiv mučnine i protiv bolova i naručila ga da dođe u kliniku u 8.00 ujutro na daljnje pretrage.

Bilo mu je jako slabo. Čim je stigao u kliniku, liječnici su se počeli boriti da ga održe na životu.

The 31-year-old was found to have died from advanced lung cancer - despite having no symptoms of the diseasehttps://t.co/UkVHNH3J22 — YorkshireEveningPost (@LeedsNews) July 7, 2018

- Stajala sam pokraj njega, pričala mu. Bio je jako tih. Pokušala sam ga utješiti, govorila sam mu da će sve biti OK. Masirala sam mu čelo, ništa drugo nisam mogla napraviti - objasnila je.

Alanovo stanje bilo je sve lošije, prestao je pokazivati znakove života. Liječnici su izveli Aimee iz prostorije i počeli ga oživljavati.

Nije bilo simptoma

- Nije mi bilo jasno što se događa. Nazvala sam mamu i rasplakala se. Rekla sam joj da smo Alan i ja došli u bolnicu zbog pokvarenog želuca, ali da mi se čini da sada umire. Ni njoj nije išlo u glavu što se događa - ispričala je shrvana supruga.

- Sjedila sam vani i čekala. Nakon sat vremena, došli su po mene. Pitala sam je li on OK, je li mu stanje sada stabilno, a oni su me uveli u sobu. U tom trenutku, znala sam da je umro. Rekli su mi da su učinili sve što su mogli da ga spase - prisjeća se.

- Jedino mi nije bilo jasno kako je moguće da smo došli zbog bolova u trbuhu i proljeva, a par sati kasnije već je bio mrtav - izjavila je.

New post (Groom, 31, dies from lung cancer just four days into honeymoon despite having no idea he was ill) has been published on Around the World - https://t.co/x7EcjNiDp4 pic.twitter.com/B9iMDPDPYq — Аround-world (@roundworld4) July 9, 2018

Iako je živio s benignim tumorom mozga koji mu je dijagnosticiran kada je imao 19 godina, Alan se osjećao zdrav. Autopsijom je ustanovljeno da je uzrok smrti karcinom pluća, a stanice raka pronađene su i u jetri.

Nagla smrt i prerani odlazak 31-godišnjaka šokirala je suprugu i njihove obitelji i prijatelje.

- Ne mogu shvatiti kako je to moguće. Samo 12 sati prije smrti osjećao se dobro i zdravo. Nije imao nikakve simptome raka. Bilo je strašno - izjavila je 33-godišnja Aimee.

- Nitko ne može vjerovati da ga više nema. Bio je tako sretan i prijateljski raspoložen. Sve bi napravio za bilo koga. Nisi ga mogao ne doživjeti - bio je visok sa snažnim glasom. Ostavit će golemu prazninu za sobom - izjavila je.