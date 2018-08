'Umro mi je na rukama, osjetio sam njegov zadnji otkucaj srca'

Dvije smrti u istom danu, jedna u Zaprešiću i jedna u Jastrebarskom pokazuju alarmantno stanje u hrvatskom zdravstvu i koliko zapravo timova medicinske pomoći nedostaje na terenu.

Damir Pungartnik pokušao oživjeti Mattea Ružića koji je preminuo na cesti u Zaprešiću.

- Meni dečko izdahne na rukama, zadnji udisaj, zadnji otkucaj srca na mojim rukama. Hitna je tu 400 metara, nema je 12 minuta. Onda dolazi Hitna i kaže da nema doktora. Ja kažem: 'Kako nemate doktora? Što ćemo raditi?' Da bi ta medicinska sestra, koja se slučajno zatekla ondje, počela ga intubirati, mi počinjemo raditi oživljavanje. Ona upuhuje, mi stišćemo prsa, oni panično zovu drugu Hitnu, s doktorom. Nema Hitne, na telefonu odrađuju to. Mi čovjeka gubimo, on je totalno ljubičast i shvaćamo da je to kako je - rekao je Pungartnik.

Stanovnici Zaprešića okupili su se u ponedjeljak navečer ispred gradskog poglavarstva i u znak protesta zapalili svijeće za Mattea (22). Nakon toga je njih dvjestotinjak u koloni krenulo prema centru Zaprešića.

Kažu da su ogorčeni i ljuti. Kažu da im je bitno da su njihova djeca sigurna. Političarima su poručili neka se malo pogledaju u ogledalo i neka im barem malo bude neugodno.

- Ako grad nema veze sa sustavom Hitne pomoći, mora početi imati veze s njim - poručili su.

Prosvjed je na Facebooku najavljen i u Splitu u ispred KBC-a Split s početkom u 21 sat.