Tuga u Zaprešiću: "Mojeg sina Mattea više ništa neće vratiti"

Mojeg sina ne može nitko vratiti, a sve zbog njihove nemarnosti. Da mi sin od 22 godine umre zbog jednog napadaja astme? Pet sati sam sina držao na rukama. Pet sati ležao je mrtav na cesti. Ispričao nam je to otac Mattea Ružića (22), koji je u nedjelju popodne preminuo na nogostupu Ulice Stanka Vraza u Zaprešiću. Cijela obitelj u ponedjeljak nije prestajala plakati. Noć su proveli budni, u teškom šoku i nevjerici da njihovu sinu i unuku nisu mogli pomoći medicinski radnici iz dva vozila, saniteta i Hitne pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1200912 / ]

U prvom su bili vozač i medicinska sestra prvostupnica, koji su zatekli prolaznike kako oživljavaju Mattea i masiraju mu srce da preživi. Njihovi napori trajali su sat vremena, a za ljude koji su tome svjedočili činili su se kao cijela vječnost. Nitko nije želio odustati od Mattea, čiji se život brzo gasio.

- Dečko se srušio na cesti i ljudi su zvali Hitnu i nas da mu dođemo pomoći. Držao sam ga i umirao mi je na rukama. Kad su došli iz Hitne i vidjeli, počeli su paničariti. Tad je došla prolaznica koja je medicinska sestra i počela nam pomagati. Prijatelj i ja smo masirali srce, a ona ga je intubirala i upuhivala zrak dok su oni gledali - ispričao nam je Damir Pungartnik iz Zaprešića, koji se cijelo vrijeme trudio oživiti mladića. Dodao je kako je osjetio zadnji mladićev udah i otkucaj srca te da je slomljen jer mu nije mogao više pomoći. Opisao je kako je pola sata nakon prve ekipe došlo i drugo vozilo Hitne, čiji su se članovi priključili reanimaciji.

- Rekli su nam da sad možemo samo napisati osmrtnicu - rekao je Damir, koji zbog proživljenog stresa nije mogao spavati. Preminulog Mattea nije poznavao, a u nedjelju navečer doznao je da je on bio prijatelj njegova sina.

- Došao sam do njegova oca tad i pokrio sam tijelo pokojnika. Cijelo vrijeme ga je držao u naručju i rukom ga je dragao po kosi. Molio sam ga da dođe, da popije vode, da i on ne doživi šok ili srčani udar. Pa tko bi njemu pomogao - pita se zgroženi Damir.

Gadi mu se cijeli sustav koji je dopustio da tijelo satima leži na cesti,

- Pa prije bi ljudi zgaženu mačku maknuli s ceste nego čovjeka - zgrožen je Damir.

Svi peru ruke. Sad kad se malo smirim, ako se smirim, sve ću ih tužiti, najavio je otac preminulog Mattea. Jedva je govorio od boli i šoka, a lice mu je bilo natečeno od svih isplakanih suza.

Dodao je kako mu je sin patio od astme, no u životu nije imao ovakav težak napadaj. Od ljudi bliskih obitelji doznali smo kako je Matteo bio veseo mladić. Nedavno je položio vozački ispit, zbog čega je bio sretan, kao i zbog toga što je djevojku napokon mogao odvesti na spoj. Nedjelja mu je bila zadnji dan godišnjeg odmora, a u ponedjeljak se trebao vratiti na posao u jednu telekomunikacijsku tvrtku. Dodali su da je bio vrijedan te je to popodne otišao provjeriti kako su psi jedne obitelji o kojima se brinuo. Sad se nakon svega mogu pobrinuti da ga svečano isprate. Kako su nam potvrdili, sprovod mladića bit će u utorak, 14. kolovoza, u 15 sati na groblju u Brdovcu. Matteova tragična smrt na noge je digla Zaprešićane, koji su žestoko reagirali zbog nedostatka liječnika u njihovu gradu. Tijekom večeri i ponedjeljka palili su lampaše ispred gradskog poglavarstva, no dežurne službe su ih maknule jer su zapriječili ulaz u zgradu.

- Hitna pomoć nije u ingerenciji grada nego županije i u tome momentu tog doktora nije bilo. Ovaj nemili događaj pokazao je da ovakva organizacija nije dovoljno dobra i, nažalost, zbog toga je izgubljen jedan mladi život - rekao je u ponedjeljak gradonačelnik Zaprešića Željko Turk. Dodao je da se ne smatra osobno odgovornim za tragediju jer nema utjecaja na organizaciju Hitne pomoći. Zbog svega je reagiralo i Ministarstvo zdravstva, koje je poslalo inspekciju u Zavod za Hitnu medicinu Zagrebačke županije.

- Prema preliminarnim informacijama iz Zavoda za hitnu medicinu, sve je učinjeno sukladno pravilima struke - napisali su iz Ministarstva zdravstva. Tijekom cijelog ponedjeljka pregledavali su dokumentaciju i preslušavali pozive. S njima je bio i ravnatelj zavoda Davorin Gajnik, pa nije bio dostupan za komentar. Ipak, o svemu se kasnije oglasio priopćenjem u kojem je izrazio sućut obitelji.

- Ističem da su svi djelatnici stručno osposobljeni svim potrebnim tečajevima te posjeduju valjane licencije. Također, Zavod za hitnu medicinu posjeduje svu propisanu opremu, a Zaprešić ima pet defibrilatora - napisao je ravnatelj Gajnik. Dodao je kako je iz svega očito da za ovo, ali i druga područja Zagrebačke županije, ima premalo T1 timova Hitne pomoći u kojima su liječnik, vozač i medicinski tehničar ili sestra. U dugačkom izvješću napisao je da je Centar 112 poziv Zaprešićana dobio u 17.25 sati.

Dvije minute poslije predali su ga Zaprešiću. Tim Hitne s liječnikom u tom je trenutku pomagao pijanoj djevojci bez svijesti, a tim iz Samobora odjurio je u Kalinovicu pomoći stradalima u prometnoj nesreći. Do mladića su u 17.28 sati poslali sanitet s vozačem i medicinskom sestrom prvostupnicom te u isto vrijeme javili timu iz Jastrebarskog da krene za Zaprešić.

- Nažalost, dok je Jastrebarsko bilo bez tima T1, koji je bio na ovoj intervenciji, preminula je jedna osoba u Jastrebarskom - napisao je Gajski. O svemu se oglasio i zagrebački župan Stjepan Kožić, koji je priznao kako nam treba novi i bolji sustav Hitne pomoći.

- Koliko je mreža nedostatna u Zagrebačkoj županiji, nažalost, svjedoči i smrt mladića u Zaprešiću. Moram napomenuti da je Zagrebačka županija tek 2016. dobila, uz postojećih 30, dodatnih 15 T1 timova hitne medicinske pomoći - napisao je Kožić. To je bilo pet manje od traženog broja s obzirom na to da se brinu za oko 320.000 ljudi. U županiji ne postoje bolnice, te sve ljude moraju voziti u Zagreb. Svi prstom upiru u Ministarstvo zdravstva, koje postavlja pravila.