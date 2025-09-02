Umro Miro Vuco, autor čuvene skulpture u centru Zagreba

Miro Vuco, umjetnik poznat po svojoj pripadnosti grupi Gorgona i autor spomenika Tinu Ujeviću ispred kina Europa, preminuo je u 85. godini života. Njegov opus, koji je obuhvaćao skulpture, slike i reljefe, duboko je utisnuo trag u hrvatskoj umjetnosti.

Rođen 11. rujna 1941. u Vojniću Sinjskom, bio je jedan od najvažnijih likovnih umjetnika svog vremena. Diplomirao je 1969. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a od 1986. godine bio je profesor na istoj instituciji. Bio je suradnik Majstorske radionice Antuna Augustinčića, a svoju umjetničku karijeru započeo kao jedan od osnivača grupe Biafra, koja je djelovala od 1970. do 1978. godine.

Zagreb: Izložba velikog kipara i slikara Mire Vuce | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kroz svoju umjetnost, Vuco je oblikovao provokativne i polemične figurativne skulpture, s jasnim ciljem da pomakne granice tradicionalnih estetskih normi. Njegovo stvaralaštvo bilo je duboko ukorijenjeno u ekspresionističkoj poetici, koju je usavršavao pod utjecajem umjetnika poput V. Michielija. Ciklus Slikarije iz 1978. godine, u kojem je spajao grafičke i slikarske elemente, bio je još jedan korak u njegovom umjetničkom istraživanju, dok su reljefi u poliesteru, poput Pobjednici disciplina iz 1981. godine, nastavili u duhu figurativnog informela.

Vuco je bio poznat i po svojim socijalno-provokativnim radovima, među kojima se izdvaja ciklus terakota Lijeve postole i ino iz 1987. godine. Ovaj trend društvene kritike protezao se i na njegova kasnija djela, poput skulpture Tri koraka iz 1998. godine.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Njegove najpoznatije javne skulpture uključuju spomenike Tinu Ujeviću u Zagrebu (1991) i Anti Starčeviću u Osijeku (2006). Unatoč tome što je najpoznatiji po velikim javnim djelima, Vuco je u svojoj karijeri stvorio i niz manjih skulptura koje su duboko zahvatile društvene i političke teme svog vremena.

Miro Vuco bio je umjetnik koji nije samo oblikovao materijal, već je svojim radom neprestano pomicao granice umjetnosti, izazivajući društvo na razmišljanje i reinterpretaciju postojećih normi. Njegova umjetnost ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskoj likovnoj sceni, a njegov rad i dalje inspirira umjetnike i publiku.