Umro nakon udarca: 'Domagoj im je rekao da ostave mladića na miru. Onda je poletjela šaka'

Domagoj Radić (18) iz Budrovca Lukačkog pored Virovitice preminuo je od posljedica premlaćivanja. U nedjelju, 25. listopada, udarcima u glavu ozlijedio ga je mladić (23)

<p>Nešto iza ponoći u nedjelju, 25. listopada, izašli smo iz kluba Monte Cristo u središtu Virovitice kako bismo preko ceste pričekali prijevoz doma. Nismo ni prošli na drugu stranu, kad se Domagoj okrenuo prema skupini mladića koji su išli nekoliko metara iza i maltretirali poznanika koji je branio djevojku od njihova nasrtljivog ponašanja. Prema Domagoju, koji im je hodajući unatrag rekao: ‘Ostavite ga na miru’, dotrčao je jedan iz skupine i prvo šakom, a potom i laktom ga udario. Domagoj je pao poput snopa žita i ostao ležati na zemlji bez svijesti, jecajući nam je rekla jedna od prijateljica <strong>Domagoja Radića (18)</strong> iz Budrovca Lukačkog.</p><p>Nakon što su mu pružili pomoć, iste noći prevezli su ga u KBC Osijek, no nije dolazio svijesti. Da se doista radi o bešćutnom napadu, navodno ničim izazvanim, potvrđeno nam je iz više izvora. Prijateljica kaže kako su tu večer Domagoj, još jedan mladić i ona otišli na izlazak u Viroviticu. U Monte Cristu su se sreli s prijateljima i zabavljali ne dolazeći ni s kim u sukob. Nešto dalje nalazila se grupica od četiri, pet mladića, od kojih su neki poznati po nasilnom ponašanju, a 23-godišnjaku koji je udario Domagoja upravo je iz tih razloga zabranjen ulaz u jedan drugi virovitički klub.</p><p>- Policija i Hitna došli su odmah nakon napada, dok su napadač i njegovi prijatelji pobjegli ne dočekavši policiju. Užasno mi je teško jer smo izgubili divnog mladića koji je uvijek bio spreman pomoći, zbog čega je i te noći zvjerski napadnut. Najviše me boli napadačeva bešćutnost, jer smo saznali da se kasnije u jednom lokalu hvalio kako je udario mladića za kojeg je, kako smo čuli, ponosno rekao da nije siguran je li preživio udarce – jecala je djevojka dok ju je majka pridržavala da ne sklizne na pod. Dodala je kako se radi o mladićima koji često rade nered po Virovitici.</p><p>U kući pokojnog mladića velika tuga. Domagoj je bio najstariji od troje djece. Majka pokojnog Domagoja, brišući suze rukavom, rekla nam je kako su danima strepili da se ne dogodi ono najgore. Domagoj je ove godine završio za kuhara i jako se veselio jer je uskoro trebao početi raditi. Mještani su šokirani tragedijom. Svi s kojima smo razgovarali rekli su kako je Domagoj, koji je bio snažan i viši od 180 cm, sve nesporazume, prvenstveno među prijateljima, rješavao razgovorima. Stoga su ga neki prozvali mirotvorac. Pokopat će ga u četvrtak. Njegov napadač se nalazi u istražnom zatvoru u Bjelovaru. Osumnjičen je za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede i pritvoren na 30 dana. Ostaje da se vidi hoće li tužiteljstvo promijeniti pravnu kvalifikaciju kaznenog djela. Policija je objavila da je Domagoj stradao u međusobnoj tučnjavi, no naša sugovornica tvrdi da masovne tučnjave nije bilo.</p>