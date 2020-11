Umro od korone a pobijedio na izborima: SDA želi nove izbore, a HDZ pobjedu svog kandidata

Dužnosnici Središnjeg izbornog povjerenstva najavili su da će tražiti i mišljenje međunarodnih institucija i stručnjaka, jer u zakonima BiH nije predviđen ovakav epilog

<p>Izbori za načelnika Travnika u BiH imali su dosad nezabilježen epilog. U nedjelju, tijekom izbornog dana preminuo je kandidat SDA za načelnika te općine <strong>Mirsad Peco</strong> koji je na kraju, iako mrtav, osvojio najviše glasova.</p><p>Ovakav razvoj situacije doveo je do brojnih nedoumica, a dužnosnici Središnjeg izbornog povjerenstva najavili su da će tražiti i mišljenje međunarodnih institucija i stručnjaka, jer u zakonima BiH nije predviđen ovakav epilog.</p><p>Stav predsjednika SDA <strong>Bakira Izetbegovića</strong> je da se izbori trebaju ponoviti.</p><p>- U Travniku je pobijedio naš kandidat koji je nažalost preselio na bolji svijet i mislim da će se ti izbori ponoviti - rekao je u svom obraćanju u toku izborne noći Izetbegović.</p><p>Predstavnici HDZ-a smatraju da pobjeda treba otići njihovom kandidatu <strong>Goranu Pejakoviću</strong> koji je osvojio više od 6.500 glasova i bio drugi, iza preminulog Pece. Taj stav jučer je iznio i predsjednik HDZ-a <strong>Dragan Čović</strong>.</p><p>Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je, kako prenose mediji, istaknuo kako nema uporišta u zakonu da se ponove izbori u Travniku.</p><p>-Sljedeći kandidat po broju glasova je novoizabrani načelnik. Nijednog uporišta u zakonu nema da se izbori u Travniku ponove, to je samo želja SDA. Ne mora načelnik općine biti iz SDA, to nigdje u zakonu ne piše i to je samo želja članova SDA. Isto tako je u slučaju da umre izabrani vijećnik, popopunva ga sljedeći po broju glasova, kazao je Čavara.</p>