Umro je od korone i dobio na izborima u Travniku! A Dodik izgubio Banja Luku od Draška

HDZ BiH zadržao je neke općine, ali je doživio veliki poraz u svojoj utvrdi - Tomislavgradu. U Mostaru se u nedjelju nije glasovalo, tamo će se snage odmjeriti 20. prosinca ove godine, prvi put nakon 2008. godine

<p>Preliminarni rezultati lokalnih izbora u BiH pokazuju kako HDZ BiH nije uspio preuzeti načelničku poziciju u općini Rama gdje vodi dosadašnji načelnik <strong>Jozo Ivančević</strong> iz HDZ 1990. </p><p>Nešto nakon 21.30 sati u nedjelju, spisateljica i veleposlanica BiH u Češkoj <strong>Martina Mlinarević Sopta</strong> objavila je na Twitteru da je prema neslužbenim rezultatima HDZ BiH izgubio vlast u Tomislavgradu. Novi načelnik je <strong>Ivan Buntić</strong>, kandidat HNP-a i HDZ-a 1990.</p><p>U Hercegovini, kad je riječ o kandidatima HDZ BiH, (grado)načelničke pozicije su, prema neslužbenim rezultatima, zadržali Miro Kraljević u Širokom Brijegu, Smiljan Vidić u Čapljini, Stjepan Bošković u Stocu, Ljubo Grizelj u Grudama, Andrija Šimunović u Ravnom, Marin Radišić u Čitluku. </p><p>Nadalje, dužnosnik najveće bošnjačke stranke SDA <strong>Safet Softić </strong>u kasnim je večernjim satima potvrdio kako su oni izgubili vlast u ključnim sarajevskim općinama u kojima su do sad imali načelnike. Pobjedu su odnijeli nezavisni i kandidati okupljeni oko ujedinjene oporbe koju čine SDP BiH, Naša stranka (NS) i Narod i pravda (NiP).</p><p>Prema preliminarnim informacijama SDA nije uspjela osvojiti vlast u Zenici koju je izgubila prije četiri godine jer tamo pobjedu već proglasio načelnik <strong>Fuad Kasumović</strong>.</p><p>Izborni dan u Bosni i Hercegovini obilježila je, osim rezultata, i tragična vijest iz Travnika. <strong>Mirsad Peco</strong>, kandidat SDA za načelnika tog grada jutros je preminuo od posljedica korona virusa. A prema prvim neslužbenim rezultatima pokojni Peco ima značajnu prednost. </p><p>- Nažalost, vidjet ćemo što će biti s tim - kratko je rekao šef SDA za bošnjačke medije <strong>Bakir Izetbegović</strong>.</p><p>Što se tiče Republike Srpske, kandidat oporbenog PDP-a <strong>Draško Stanivuković</strong> (27) pobijedio je u Banjoj Luci favoriziranog <strong>Igora Radojičića</strong> iz Dodikovog SNSD-a, a to se smatra velikim iznenađenjem izbora</p><p>Stanivuković je trenutačno zastupnik u parlamentu Republike Srpske i poznat je po oštrim kritikama na račun Dodikova režima uključujući i prosvjede na ulicama zbog čega ga je privodila i policija.</p><p>Predsjednik SNSD-a <strong>Milorad Dodik</strong> rekao je da je razočaran jer su izgubili Banja Luku. Kada je riječ o ostalim općinama i gradovima, Dodik je rekao da su do sad imali 40 načelnika i gradonačelnika, a da će nakon ovih izbora imati 41.</p><p>- Nisam sretan i tužan sam što smo izgubili Banju Luku. Igor Radojičić je radio dobar posao, on je jedan od najuspješnijih gradonačelnika koje je ikad Banja Luka imala i on je jedan od najuspješnijih naših kadrova i nije mi nimalo prijatna ta činjenica da smo izgubili u tom gradu. Razočarani smo činjenicom da naši koalicijski partneri nisu igrali baš korektno. Netko je ovdje bio licemjeran kad je potpisivao sporazum devet političkih partija - rekao je Dodik i najavio rekonstrukciju unutar stranke, kazao je da će on sjesti na čelo Gradskog odbora Banje Luke i da će odmah početi s pripremama za sljedeće izbore.</p><p>- Mi se ne odričemo Igora, ali ga se odrekla Banja Luka što nije fer prema čovjeku koji je mnogo dao za grad. SNSD je dobio tri grada koja do sada nije imao (Prijedor, Doboj, Istočno Sarajevo), ali i brojne općine - zaključio je Dodik.</p><p>Prema posljednjim podacima, na razini BiH na izbore je izašlo 50 posto prijavljenih birača. U Federaciji izlaznost iznosila je 47 posto, dakle glasalo je 896.772, u RS glasalo je 55 posto ili 643.456 birača. U Distriktu Brčko glasalo je 45 posto ili 37.425 birača.</p><p>Najveća izlaznost zabilježena je u općini Istočni Mostar gdje je glasalo 87,20 posto ili 143 birača.</p><p>HDZ-u su najvažniji izbori u Mostaru, no oni se ne održavaju s ostalima, već tek 20. prosinca, zbog odluke CIK-a. Bit će to prvi izbori u Mostaru poslije 2008. nakon što su se šefovi HDZ-a BiH i SDA Dragan Čović i Bakir Izetbegović konačno dogovorili o novim izbornim pravilima za taj grad.</p>