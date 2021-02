Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1987.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv života i tijela teškom tjelesnom ozljedom s posljedicom smrti, objavio je DORH.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 34-godišnjak 9. lipnja 2020. oko 2 sata, zajedno s prijateljem, došao do adrese stanovanja oštećenika u Zagrebu kako bi s njim porazgovarao oko navodnog duga u iznosu od 200 kuna.

"Oštećenika je zatekao u društvu njegovih prijatelja i započeli su verbalni sukob. Postoji osnovana sumnja da je tijekom sukoba, u namjeri da ga teško tjelesno ozlijedi, oštećenika udario šakom u glavu uslijed čega je ovaj pao na leđa i udario glavom i tijelom u tlo te pritom zadobio ozljede u vidu krvnog podljeva kože glave, trupa i svih udova, te prijelom VI. do VIII. rebra lijevo s pomakom. Daljnji fizički napad na oštećenika su spriječile prisutne osobe. Oštećeniku je istoga dana, u jutarnjim satima, pružena medicinska pomoć nakon koje je otpušten na kućnu njegu, no 13. lipnja 2020. preminuo je u obiteljskoj kući radi iskrvarenja do kojega je došlo zbog prijeloma rebara", objavio je DORH.