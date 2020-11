Umro Pero Gudelj, najbogatiji Hrvat u BiH: Počeo na harmonici i čudom preživio metak u glavu

Pero Gudelj (64), vlasnik trgovačkog lanca FIS iz Viteza, jedne od najvećih kompanija u BiH, prije pet godina pokušao je suicid. Liječnici su ga uspjeli spasiti. Nastavio je raditi punom parom ali uskoro se razbolio

<p><strong>Pero Gudelj (64)</strong>, jedan od najvećih biznismena u Bosni i Hercegovin<strong>i</strong>, osnivač kompanije FIS Vitez koja zapošljava 3.250 radnika umro je u 65 -oj godini nakon kratke i teške bolesti. </p><p>Prvi put smo prije sedam godina razgovarali s Gudeljom, velikim obožavateljem glazbe, čovjekom koji je najviše od svega volio harmoniku. Tada nam je priznao da svoje bogatstvo i duguje sviranju harmonike.</p><p>Naime, prvi veći novac Gudelj je zaradio svirajući po svadbama i priredbama. Stoga joj se odlučio i odužiti na način da na svoj nadgrobni spomenik stavi veselu fotografiju sebe i roditelja sa harmonikom u rukama.</p><p>- Otac i majka nisu svirali harmoniku, a ja sam prvu dobio tek kad mi je rođak umro, pa sam naslijedio njegovu. Dok bih bio s kravama na ispaši, počeo sam vježbati - kazao nam je tada Gudelj.</p><p>Njegova grobnica je sigurno jedna od rijetkih, ako ne i jedina na svijetu s fotografijom živog čovjeka.</p><p>- Puno ljudi došlo je vidjeti spomenik. Pa čak i oni najtužniji, kad vide nas troje s harmonikama, počnu se smijati. Tuga ih odmah napušta. I na groblju možemo izgledati veselo, nasmijano - uvjeravao nas je Gudelj.</p><p>Iako je na grobnicu već stavio svoju fotografiju i uklesao ime u nju, tada je rekao da ne misli još dugo napuštati ovaj svijet.</p><p>- Imam još jako puno planova. Nadam se da ću živjeti devedeset godina. Toliko mi je potrebno da sve realiziram - zaključio je tada Gudelj.</p><h2>Pokušao se ubiti, liječnici ga jedva spasili</h2><p>No, samo dvije godine kasnije Pero si je pucao u glavu. Liječnici su se danima borili za njegov život. </p><p>Nakon puna dva mjeseca teškog oporavka napustio je bolnicu.</p><p>- Teško mi je bilo u tom trenutku, pomislio sam samo da mi je najlakše da uzmem sebi život<strong>.</strong> Toga ću se sjećati do kraja života, pokajao sam se do sada 300 puta što sam digao ruku na sebe zbog problema sa ženom i problemčića u poslu - kazao je najbogatiji Hrvat u BiH koji je u braku sa bivšom suprugom Snježanom, s kojom se razveo pola godine prije pokušaja samoubojstva, dobio troje djece. No već sljedeće godine, 2016. Pero je bio beskrajno sretan.</p><p>Zaljubio se u Ružu Marković iz Zenice i ponovo pronašao smisao života.</p><p>No iako su se vjenčali, brak nije dugo trajao.</p><p>Ruža se vratila u Njemačku gdje je godinama živjela i radila.</p><p>Nakon toga Pero je rekao da se više neće ženiti i nastavio je raditi punom parom. Sve dok nije nastupila bolest. Posljednjih mjeseci znalo se da je bolestan, liječio se u Austriji i Bosni i Hercegovini, ali bolest je bila jača.</p>