Unatoč pandemiji nije im bilo teško organizirati maturu: 'Više je to bio stres i iščekivanje...'

U pulskoj gimnaziji 150 maturanata izašlo je na maturu koja traje do 4.srpnja, s tim da je konačna objava 20. srpnja a podjela svjedodžbi dva danas kasnije

<p>Ravnatelj pulske gimnazije,<strong> Filip Zoričić</strong> kazao je da unatoč pandemiji nije bilo teško u tim uvjetima organizirati maturu jer su svi učenici ostalih razreda doma.</p><p>- Više je to bio stres i iščekivanje, ali kad se složio definitivan kalendar sve je u redu, profesori su se maksimalno potrudili pomoći im, a pišu maturu bez gradiva 2.polugodišta 4.razreda pa vjerujem kako će sve biti u redu. Oni s kojima sam razgovarao su spremni. Koristimo 20 učionica kako za individualne tako i za maksimalne grupe od 9 učenika. Dosta nastavnika dežura zbog manjih grupa koje moraju biti. Na velike ispite učenici dolaze na 2 ulaza u Gimnaziju: od A do M na glavni, a od N do Ž na bočni ulaz kako se ne bi stvarali gužve. Uz dežurne nastavnike u učionicama imamo i dežurne na hodnicima, punktove s dezinfekcijskim sredstvima te maske i rukavice za nastavnike koji imaju potrebu za tim - objasnio je ravnatelj.</p><p>U ponedjeljak se pisao Hrvatski jezik a maturantica <strong>Karla Zahtila </strong>(18) zadovoljna je ispitom.</p><p>- Ovo razdoblje je svima bilo stresno ali što se tiče ovog ispita, prošlo je dobro. Izbacili su nam osam pitanja jer nismo pisali gradivo drugog polugodišta. Za ovaj ispit sam se pripremala posljednjih mjesec dana. Bilo je osam učenika u učionici i bili smo odvojeni. Ulazili smo na dva ulaza i dezinficirati smo ruke kada smo ušli. Nakon mature planiram upisati kemijski inženjerstvo ili farmaciju, a u gimnaziji sam odlična učenica - kazala je pulska maturantica.</p>